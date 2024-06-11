Механизмы решения кадрового вопроса в сфере легкой промышленности обсудили в Иркутске

Способы решения кадрового вопроса обсудили участники Байкальского кластера легкой промышленности с представителями правительства региона и центра «Мой бизнес».

Напомним, Байкальский кластер легкой промышленности был создан в 2022 году. Он стал первым в регионе промышленным кластером, зарегистрированным Минпромторгом России. В него вошли 10 производственных предприятий, на которых трудятся более 500 человек, три организации, представляющие технологическую инфраструктуру, а также учебные заведения.

– Сейчас, в связи с введением западных санкций, для представителей этого направления открылось окно возможностей. И компании Приангарья вместо того, чтобы конкурировать между собой, организовали взаимовыгодное партнерство. Совместно наши легкопромышленники проводят мероприятия, обмениваются опытом, делятся специалистами и помогают друг другу с их обучением. Правительство Иркутской области видит готовность бизнеса вкладываться в развитие и готово оказать поддержку, в первую очередь в решении самого актуального, кадрового вопроса, – сказала Марина Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности региона.

Участники обсудили вопросы популяризации швейного дела среди детей и молодежи; развитие программ переквалификации; механизмы целевого обучения, а также софинансирование предпринимателями стипендиального фонда студентов, желающих в дальнейшем работать в легкой промышленности. Предприятия легкой промышленности региона планируют активно продолжить работу по взаимодействию с гражданами посредством направления предложений и заявок на портал «Работа в России» для организации целевого обучения.