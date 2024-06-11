В Усть-Куте идет набор в ИНК-Класс для учеников 9-х классов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проводит набор в информационно-технологический ИНК-Класс для учеников 9-х классов общеобразовательных школ Усть-Кута.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

К обучению приглашаются выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений, имеющие средний балл аттестата не ниже «4», в том числе по профильным предметам.

Программа ИНК-Класса предлагает углубленное изучение физики, химии, математики, информатики, а также дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. Кроме того, учащимся ИНК-Класса будут доступны экскурсии на объекты Иркутской нефтяной компании, возможность пройти производственную практику и выездные сессии в ИРНИТУ.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

ИНК с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания» по подготовке будущих специалистов нефтегазовой сферы. За весь период в ИНК-классах в Усть-Куте прошли обучение 113 ученика, большинство из них поступили на бюджетные места в профильные вузы Иркутска и России. В этом году выпускниками ИНК-класса в Усть-Куте стали 20 человек.

Заявления от родителей (законных представителей) принимаются до 20 июня 2024г. на электронную почту savutschssr9@mail.ru либо в школе №9. Бланк заявления доступен по ссылке . Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (39565) 5-10-46 (приемная).

Планируется, что формирование класса состоится в конце июня – после тестирования учащихся по профильным предметам и завершения государственной итоговой аттестации.