«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014

Девальвация рубля привела к тому, что в конце 2014 года новостройки расхватывали как «горячие пирожки». Но это продолжалось недолго. В следующие 5 лет рынку недвижимости пришлось столкнуться со снижением доходов населения, сокращением платежеспособного спроса, ростом затрат и самое главное – изменением правил для застройщиков. В результате рост цен на рынке возобновился только в последние год–два: за последние 5 лет иркутские новостройки подорожали на 18%, а «вторичка» – на 10%. Как оценивают кризис 2014 года строители, и как он повлиял на бизнес компании, порталу SIA.RU рассказал Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск»:

– Кризис 2014 года – это один из самых затяжных и тяжелых кризисов, который пришлось преодолевать. Учитывая, что у компании уже был опыт работы в условиях финансового кризиса, в конце 2014 года нам было очевидно, что на рынке жилой недвижимости грядёт стагнация.

Мы начали предпринимать соответствующие превентивные шаги: сформировали финансовые резервы, нацелились на погашение кредитов, которых, к счастью, было немного, сократили объемы строительства на 2015 год и последующие несколько лет, ориентируясь на пессимистичные прогнозы по спросу.

В целом, мы стали работать эффективнее и чётче, стали понимать, что прогнозируемые риски возможны, что нельзя строить стратегию по принципу «авось пронесёт».

В кризисный период, имея финансовые резервы, нам удалось нарастить свой земельный банк.

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Диверсифицируя свою деятельность, мы вышли на рынок госзаказа, реализовав такие проекты как «космическая» школа в Молодёжном и гимназия №25 в Иркутске. Эти проекты позволили поддержать ликвидность компании и научили работать на низко маржинальных проектах в качестве подрядчика, прочувствовать на себе все аспекты взаимодействия.

С самого начала кризиса 2014–2015 года я говорю и повторяю сегодня: «Кризис делает нас лучше, выносливых – сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка». Основной вывод – кризис полезен. Всегда необходимо хорошо считать, математика – суровая наука, она все расставляет на свои места. Рисковать, конечно, тоже необходимо, но риск – это действия на основе анализа, понимания возможных последствий и контрмер к ним. Иначе – это безумие, этого надо избегать.