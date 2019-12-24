«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»

«Как это ни парадоксально, но именно кризис 2014 года подтолкнул к качественным переменам рынок частных инвестиций в России», – уверен Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске. Он рассказал SIA.RU, что изменилось за эти 5 лет, что стало лучше, что хуже, и какие выводы можно сделать, подводя итог пятилетки после кризиса-2014.

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Свободный» рубль и макроэкономическая стабильность

Прежде всего, изменились макроэкономические условия.

– За 5 лет инфляция сократилась до исторических минимумов, ставки в экономике снизились и население стало осознавать, что привычные вклады в банке уже совсем не так выгодны, люди стали активно искать альтернативы, – рассказывает Эдуард Семёнов. – Курс рубля, после того, как в конце 2014 года национальная валюта была отправлена в «свободное» плавание, уже к весне 2016 года пришел к условному равновесному уровню, его зависимость от колебаний цен на нефть заметно снизилась из-за бюджетного правила и сильного макроэкономического базиса РФ в виде невысокой долговой нагрузки и существенных резервов.

ИИС стимулировали спрос на инвестиции

На этом фоне совпало много факторов, ускоривших развитие финансового рынка в целом, так как изменились правила игры, отмечает директор «БКС Премьер».

– Это, в частности, введение системы льготных счетов ИИС, количество которых только в этом году выросло в 2,5 раза – с 600 до 1,5 млн. Такие счета стали отличным инструментом для сотен тысяч частных инвесторов. Люди стали активно интересоваться инвестиционными инструментами, дающими больший доход, чем депозиты.

В целом, мы видим, что меры по привлечению населения на фондовый рынок работают – если в конце 2014 года на бирже было зарегистрировано менее 1 млн уникальных клиентов, то к концу 2019 года эта цифра выросла до 3,5 млн. Если взять статистику «БКС Премьер», то с 2014 года количество клиентов во всех наших филиалах выросло более чем в 3 раза и на сегодняшний день превышает 400 тысяч.

Инвестиции, не выходя из дома

За минувшие пять лет инвестиции стали значительно доступней.

– Прежде всего, благодаря бурному развитию финансовых технологий, мобильных приложений, – говорит эксперт БКС. – Сегодня открыть счет, стать инвестором и купить инвестиционные продукты можно, не покидая дома, держа в руках телефон и имея доступ в интернет.

БКС расширила границы

Финансовая группа БКС эти пять лет также не стояла на месте. У финансовой группы в несколько раз выросло число российских партнёров, появились новые зарубежные партнеры – европейские банки с хорошей репутационной историей, говорит Эдуард Семёнов.

– БКС вышла на Нью-йоркскую фондовую биржу, что позволило получить доступ к американскому рынку акций. Нашим клиентам мы можем предложить не только финансовые услуги как в 2014 году, но и помощью наших партнёров, юридический и налоговый консалтинг, приобретение недвижимости, аренду яхт и самолётов, и многое другое. Для своих партнёров мы стали предлагать программное обеспечение и новые инвестиционные продукты. В то же время увеличилась регуляторная нагрузка на игроков финансового рынка, что с одной стороны повысило прозрачность сделок, в тоже время, увеличив срок их заключения.

Кризис не всегда плохо

Подводя итог, директор «БКС Премьер» отмечает, что роль кризисов в нашей жизни и нашей истории не всегда исключительно негативная.

–Трудности подталкивают нас к переменам, к активным действиям, к поискам новых решений. Мы верим, что положительные тенденции, которые зародились последние годы на российском рынке, продолжат свое развитие.