«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»

«После декабрьских событий в 2014 году мы практически на полгода приостановили работу. В воздухе витали разные слухи», - вспоминает Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ». Несмотря на мрачные прогнозы, именно следующая пятилетка после кризиса для лизинговой отрасли открыла новое окно возможностей. Лизинговые компании воспользовались нерешительностью банков, быстро отреагировав на запрос бизнеса, которому необходимо было срочно обновлять оборудование. Елена Ланцова рассказала SIA.RU, что изменилось за эти 5 лет для бизнеса, что стало лучше, что хуже, и какие выводы можно сделать, подводя итог пятилетки после кризиса–2014.

Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ»

«Сразу вспомнился 2008 год»

2014 год мы отработали в плановом режиме, а вот 2015 год начался с тишины, вспоминает Елена Ланцова.

– Резко в цене начала расти техника, оборудование. Ведь практически 90% рынка лизинга – это зарубежные производители. Некоторые поставщики приостановили продажи из-за сильной волатильности курсов валют. Бизнес не понимал, чего ожидать и что делать. Банки с большой осторожностью начали относиться к кредитованию бизнеса. В воздухе витали разные слухи. Сразу вспомнился 2008 год. Спрос на рынке лизинга практически отсутствовал. На полгода мы, можно сказать, приостановили работу. Но о закрытии компании или сокращении штата речи никогда не было. Мы сконцентрировались на работе с существующим портфелем, оптимизировали внутренние бизнес-процессы.

«Лизинговая отрасль воспользовалась нерешительностью банков»

Кризис 2014 года стал сильным драйвером роста для лизинговой отрасли. За считанные месяцы этот финансовый инструмент стал невероятно востребован. И произошло это не без помощи банков, отмечает эксперт «РАФТ ЛИЗИНГ».

– Кредитные институты очень медленно выходили из кризиса, настороженность банковской системы мы видели и в 2016, и в 2017 году. Когда потребность бизнеса в инвестициях была уже просто колоссальной, банки, по-прежнему, предпочитали долго и скрупулёзно рассматривать потенциальных заемщиков через лупу. Нерешительностью банков очень быстро воспользовались игроки рынка лизинга. Отрасль в 2016 году выросла на 39%, а в 2017 и вовсе на 48%, фактически, заменив банковское финансирование на покупку основных средств.

«2014-2019: пятилетка роста на рынке лизинга»

Для компании «РАФТ ЛИЗИНГ» эта пятилетка стала периодом уверенного роста.

– Говорят, что прилив поднимает все лодки, но только те лодки, где команда дружно и одномоментно взялась за весла, могут вырваться вперед, – уверенно говорит Елена Ланцова. – Мы как раз сделали, можно сказать, невозможное. Кризис 2014 года дал нам четкое понимание того, что должна быть диверсификация источников финансирования – важный фактор для роста. Так появился наш успешный проект «Частные инвестиции» по привлечению сбережений от физических лиц, пул федеральных и региональных банков был расширен от Камчатки до Калининграда. Именно тогда, после кризиса, мы поняли, что нужно выходить за пределы Иркутской области. В итоге география охвата компании «РАФТ ЛИЗИНГ» выросла до пределов Сибирского федерального округа. Мы открыли представительство компании в Кузбассе, а сейчас наши проекты присутствуют уже и в Дальневосточном федеральном округе, и в Поволжье. В объемах компания выросла в 3 раза за три года и продолжает расти быстрее рынка. В конце декабря 2019 года наш профессионализм был отмечен экспертами на федеральном уровне. Сделка компании «РАФТ ЛИЗИНГ» победила в национальной премии «Лизинговая сделка года-2019».

«Многие бизнесы работают на грани рентабельности»

Отвечая на вопрос, что изменилось для бизнеса за эти 5 лет, директор «РАФТ ЛИЗИНГ» говорит, что, как в любом деле, есть свои плюсы, есть свои минусы.

– Сначала о плюсах. Однозначно серьезно вырос и продолжает расти уровень финансовой грамотности населения. Нам не нужно теперь рассказывать, что такое лизинг и обозначать преимущества. Финансовая отчетность малого и среднего бизнеса стала более качественной. Растет ценность репутации юридического лица. Все меньше можно встретить фирм-однодневок. Бизнесмены стали считать свои деньги, более взвешенно подходить к оценке собственных рисков, более серьёзно подходить к формированию инвестпроектов.

Из минусов можно отметить следующие – это дополнительная налоговая нагрузка и рост различных сборов (увеличение НДС до 20%, ТБО, система «Платон», увеличение МРОТ), которые легли огромным грузом на микро/малый/средний бизнес. Многие бизнесы сейчас работают на грани рентабельности. Кто-то отказывается от инвестиционных планов или существенно сокращает их.

«Бизнес не чувствует уверенности в завтрашнем дне»

Если подводить итог пятилетки после кризиса 2014 года, можно отметить, что этот кризис оказался более затяжным.

– На наш взгляд, после кризиса 2008 года восстановление экономики в России произошло достаточно быстро, – говорит Елена Ланцова. – Все стремительно рухнуло и также стремительно вернулось на прежние позиции. С кризисом 2014 года все немного иначе. Мы не видим роста экономики. Бизнес не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Стало значительно меньше долгосрочных проектов. Горизонт планирования, как правило, очень короткий – 2-3 года. Хотя, возможности развития в нашей стране, безусловно, есть. Мы в этом уверены.