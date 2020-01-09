Россельхозбанк готов быть флагманом программы льготной сельской ипотеки

Опорный кредитный институт агросектора АО «Россельхозбанк» объявил о полной готовности к реализации программы льготной сельской ипотеки, которая вступит в действие в январе 2020 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения входит в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг. К ее завершению должны быть достигнуты следующие цели: сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.Разработанная ипотечная программа предусматривает несколько целей: это приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях.Годовая ставка установлена Министерством сельского хозяйства в размере от 0,1% (при софинансированнии со стороны регионов) до 3%. При этом при личном страховании ставка не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство.В 2020 году на финансирование льготной сельской ипотеки из федерального бюджета предусмотрено выделение 1 млрд рублей.«Жизнь на селе должна быть качественной, комфортной и доступной. Многие россияне хотят жить на селе, и теперь появился мощный инструмент для достижения этой цели. Уверена, что ставка 3% годовых станет хорошим стимулом повышения привлекательности села для молодого поколения. Это агросектору с учетом темпов его развития жизненно необходимо. В первую очередь, нужно инвестировать именно в человеческий капитал. Россельхозбанк готов быть флагманом этого проекта, у нас разработаны все необходимые инструменты и документация. Интенсивная и результативная работа по льготной сельской ипотеке станет одним из основных приоритетов», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Для внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал.Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны возрастом от 21 до 65 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Клиент должен иметь регистрацию на сельской территории (сельской агломерации). Банк предоставляет возможность оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными платежами без увеличения остатка ссудной задолженности. При этом при расчете платежеспособности клиента есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства.