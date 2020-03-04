РСХБ стал первым участником госпрограммы по выдаче сельской ипотеки

Минсельхоз России и АО "Россельхозбанк" заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях. Таким образом, РСХБ стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Объем субсидии, предоставленной Россельхозбанку на компенсацию расходов в 2020 году, составит 789 млн рублей.

Всего в 2020 году на финансирование льготной сельской ипотеки из федерального бюджета предусмотрено выделение 1 млрд рублей.

Годовая ставка установлена Министерством сельского хозяйства в размере от 0,1% (при софинансированнии со стороны регионов) до 3%. При этом при личном страховании ставка не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство.

"Минсельхоз приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. В первую очередь этот механизм создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Кроме того, его реализация поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Рассчитываем, что реализация механизма начнется уже в ближайшее время", - заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Основная задача сельской ипотеки - за счёт государственной поддержки улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях. После заключения соответствующих соглашений с Минсельхозом России кредитные организации проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заемщиков, а Министерство утвердит их реестр, что позволит уполномоченным банкам приступить к выдаче льготных ипотечных кредитов населению. Начать реализацию механизма предполагается уже в марте 2020 года.