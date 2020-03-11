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Россельхозбанк первым приступил к выдаче льготной сельской ипотеки

11 марта 2020

Первыми получателями займов по программе льготной сельской ипотеки стали клиенты АО «Россельхозбанк». Кредиты на общую сумму 22,6 млн рублей получили жители Омской, Амурской, Оренбургской и Калининградской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Татарстан. Льготная сельская ипотека является ключевым элементом новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».



Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ по указанной программе. С начала года в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

«С принятием механизма сельской ипотеки мы ожидаем роста жилищного кредитования. Ипотека по льготной ставке, безусловно, станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села. В первую очередь, она даст возможность многим людям перебраться из шумных мегаполисов в экологически чистые районы России. Кроме того, это поможет выполнить стратегическую государственную задачу – обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений. Уверена, что с введением механизма льготной ипотеки инфраструктура многих сел значительно изменится в лучшую сторону», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет . Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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