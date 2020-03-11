Россельхозбанк первым приступил к выдаче льготной сельской ипотеки

Первыми получателями займов по программе льготной сельской ипотеки стали клиенты АО «Россельхозбанк». Кредиты на общую сумму 22,6 млн рублей получили жители Омской, Амурской, Оренбургской и Калининградской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Татарстан. Льготная сельская ипотека является ключевым элементом новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ по указанной программе. С начала года в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей.Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.«С принятием механизма сельской ипотеки мы ожидаем роста жилищного кредитования. Ипотека по льготной ставке, безусловно, станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села. В первую очередь, она даст возможность многим людям перебраться из шумных мегаполисов в экологически чистые районы России. Кроме того, это поможет выполнить стратегическую государственную задачу – обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений. Уверена, что с введением механизма льготной ипотеки инфраструктура многих сел значительно изменится в лучшую сторону», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет . Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.