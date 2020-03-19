Новости

Верховный суд РФ подтвердил право на существование для иркутского павильона в Первомайском

19 марта 2020

Поставлена точка в затянувшемся судебном споре между иркутской администрацией и предпринимателем, сообщается на сайте областного бизнес-омбудсмена.

Предмет этого спора — коммерческий павильон в микрорайоне Первомайский, который муниципалитет хотел снести как самовольную постройку, - окончательно обрел статус законно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО). 

Определением Верховного суда отказано в передаче кассационной жалобы администрации города Иркутска для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. В определении четко сказано: «спорный объект не относится к объектам недвижимости, его размещение на спорном земельном участке соответствует действующему договору аренды, данный объект включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловского района города Иркутск». 

Напомним, еще в 2017 году иркутская администрация решила снести магазин в Первомайском, объявив его самовольно построенным объектом капитального строительства. Реагируя на поступившую от предпринимателя жалобу, в дело включились юристы аппарата регионального бизнес-омбудсмена. В Арбитражном суде Иркутской области и всех последующих инстанциях они сумели доказать, что данный магазин, как и всякий нестационарный торговый объект, является движимым имуществом - а это автоматически исключает применение статьи 222 ГК РФ, к которой апеллировала городская администрация. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров
Куда еще можно улететь из России
Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
Из-за коронавируса в Европе закрывают оставшиеся автозаводы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании