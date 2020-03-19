Верховный суд РФ подтвердил право на существование для иркутского павильона в Первомайском

Поставлена точка в затянувшемся судебном споре между иркутской администрацией и предпринимателем, сообщается на сайте областного бизнес-омбудсмена.

Предмет этого спора — коммерческий павильон в микрорайоне Первомайский, который муниципалитет хотел снести как самовольную постройку, - окончательно обрел статус законно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО).

Определением Верховного суда отказано в передаче кассационной жалобы администрации города Иркутска для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. В определении четко сказано: «спорный объект не относится к объектам недвижимости, его размещение на спорном земельном участке соответствует действующему договору аренды, данный объект включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловского района города Иркутск».

Напомним, еще в 2017 году иркутская администрация решила снести магазин в Первомайском, объявив его самовольно построенным объектом капитального строительства. Реагируя на поступившую от предпринимателя жалобу, в дело включились юристы аппарата регионального бизнес-омбудсмена. В Арбитражном суде Иркутской области и всех последующих инстанциях они сумели доказать, что данный магазин, как и всякий нестационарный торговый объект, является движимым имуществом - а это автоматически исключает применение статьи 222 ГК РФ, к которой апеллировала городская администрация.