РСХБ выдал кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 10 млрд рублей

В России растет востребованность льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Количество поданных заявок на данный кредит в Россельхозбанке перешло отметку 64 тысячи на общую сумму более 140 млрд рублей.

Порядка 25% заявок уже предварительно одобрены Банком, большая часть клиентов занимается подбором объекта недвижимости.

При этом после такого выбора объекта финальное одобрение получили уже около 7,3 тыс. россиян, чьи заявки совокупно превышают 15 млрд рублей. К настоящему моменту Россельхозбанк выдал кредитных средств по направлению сельской ипотеки более чем 5,2 тысячи заемщиков на общую сумму более 10,4 млрд рублей.

Выдачи произведены в 82 регионах. Наибольшим спросом сельская ипотека пользуется в Ленинградской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Республике Татарстан.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

«Темпы подачи заявок на сельскую ипотеку во время режима самоизоляции остаются на высоком уровне, что подтверждает ее востребованность и выгодные условия. Программа работает, выдачи осуществлены в подавляющем большинстве регионов. В настоящее время клиенты все чаще получают консультации о сельской ипотеке и других наших продуктах через Контакт-центр, и это оптимальный вариант в сложившихся условиях», – прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.