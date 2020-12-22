«Нюансы» безопасной малоэтажки. Кристина Яковенко, «Хрустальный Девелопмент» – о сейсмостойкости загородного дома

Популярность малоэтажных домов в этом году бьёт рекорды. Весной их признали наиболее удобными для жизни в условиях массовой самоизоляции, сейчас говорят как о практически безопасных для жизни в сейсмически активных регионах. Насколько такое мнение соответствует действительности, порталу SIA.RU прокомментировала коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Когда экономия не во благо

– Мнение, что при боязни землетрясений лучше строить свой дом, не совсем корректно. Потому что, не каждый малоэтажный дом в этом случае более безопасен по отношению к многоэтажному. Важным моментом здесь является наличие проекта, который выполнен профессиональными проектировщиками и прошёл техническую экспертизу. Зачастую, при частной застройке индивидуальных домов, строительство в целях экономии ведется без соответствующей проектной документации. Клиент полагается на профессионализм и опыт строительных бригад, а они, как показывает практика, не выдерживают критики, и в дальнейшем это может привести к печальным последствиям. Кроме того, не всегда должным образом организован контроль за качеством строительных работ.

Когда правила одинаковы для всех

– Поэтому уверенным в сейсмобезопасности индивидуального или малоэтажного дома можно быть, если его возводила компания с необходимым опытом работ и квалифицированным составом инженерно-технических работников. В этом случае есть гарантия, что будут соблюдены все основные принципы проектирования в сейсмоопасных районах на основании строительных норм и правил, гарантирующих сейсмостойкость сооружений 7, 8 и даже 9 баллов. Дело в том, что сейчас и в малоэтажном, и многоэтажном домостроении в проекты закладываются мероприятия для повышения сейсмоустойчивости зданий – определенные конструктивные схемы, дополнительные монолитные железобетонные элементы: сейсмопояса, рамы, сердечники, обрамления проемов окон, дверей и ворот, а также увеличивается несущая способность конструкций (повышаются марки бетона, добавляется армирование). Кроме того, при устройстве стен из кирпича, газобетонных или других блоков, обязательным является наличие дополнительного армирования кладки. Эти требования, подчеркну ещё раз, одинаково обязательны как для многоэтажного, так и малоэтажного строительства.

Когда этажность имеет значение

– При соблюдении всех требований по сейсмостойкости современные многоэтажные здания безопасны, но есть определенные нюансы. Во-первых, чем выше этаж, тем больше будет ощущаться колебания при сейсмической активности. В малоэтажном здании небольшие толчки можно даже не почувствовать, а на верхних этажах в многоэтажном амплитуда вполне может достигать нескольких метров. Во-вторых, масса здания в малоэтажном строительстве (в сравнении с высотным) в десятки раз меньше. Это позволяет снизить нагрузки на несущие конструкции. А малая этажность увеличивает устойчивость. Кроме того, в многоэтажных домах в случае необходимости быстрой эвакуации могут возникнуть определённые проблемы: например, потому что невозможно будет использовать лифты, возникнут сложности с освещением и скоплением людей и пр. При этом в домах, у которых всего 1, 2 или 3 этажа, таких нюансов, скорее всего, не будет.