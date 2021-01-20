В Байкальске разместят туристический кластер и международный центр водных ресурсов

En+ Group и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития Байкальского муниципального образования. Таким образом, En+ Group стала партнером проекта ВЭБ.РФ по комплексному развитию города Байкальска.

Партнерство предусматривает размещение на бывшей промышленной площадке «БЦБК» Международного центра водных ресурсов. В 2020 году ВЭБ.РФ в рамках поручений Президента и Правительства РФ приступил к формированию проекта комплексного развития города Байкальска, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦК). Проект нацелен на формирование нового современного вектора развития региона, развитие местной экономики и научного потенциала, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии. Проект будет реализован при поддержке Правительства Иркутской области и администрации города Байкальска.

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит возродить значительные территории бывшего БЦБК и использовать для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу озера Байкал. В рамках перепрофилирования БЦБК также рассматривается возможность организовать инфраструктуру по розливу экологически чистой питьевой воды.

Международный центр водных ресурсов станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов. En+ Group, ведя свою деятельность на территории Иркутской области, уже осуществляет экологический мониторинг озера и экосистем, а также ряд других проектов в области устойчивого развития. Приоритеты социальной политики компании установил в свое время основатель En+ Group Олег Дерипаска. Мощности лаборатории, создаваемой для научных исследований, могут быть востребованы в регионе и иметь не только потенциал коммерческого использования, но и быть задействованы организациями, работающими на Байкале по экологическим грантам En+ Group. Учитывая, что этот инвестиционный проект требует больших временных затрат, подписание Меморандума позволит Группе компаний начать работы по инженерным изысканиям и разработке проектных решений уже в 2021 году.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«En+ в своей деятельности поддерживает поставленные государством задачи по сохранению экологии и социально-стратегическому развитию Байкальского муниципального образования и Байкальского региона. Для компании участие в таком масштабном инвестиционном проекте является важным шагом для сохранения и защиты окружающей среды. Мы надеемся, что его успешная реализация сделает регион центром притяжения для туристов, ученых и активной молодежи, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию территории в целом».

Антон Григоров, старший вице-президент ВЭБ.РФ:

«Рекультивация территории БЦБК и создание Международного центра воды являются неотъемлемой частью комплексного развития г. Байкальска. Уверен, новый виток в нашем партнерстве с En+ позволит реализовать проекты для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни граждан».