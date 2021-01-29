Администрация Екатеринбурга, банк «Солидарность» и работодатели обсудили проблемы трудовых мигрантов

Представители администрации города Екатеринбурга, Банка «Солидарность», религиозных организаций, а также работодатели уральской столицы встретились в среду, 27 января 2021 года, на конференции «Дустона = Дружественный. Интеграция трудовых мигрантов Таджикистана и Узбекистана в России. Особенности Уральского региона», которая состоялась на площадке «Точки кипения» Екатеринбурга.

Главной темой мероприятия стало обсуждение адаптации иностранных граждан в Екатеринбурге: трудоустройство, получение социальной защиты, обеспечение доступности нерезидентам банковских продуктов, а также организация образовательных курсов для приезжих специалистов.

В мероприятии приняли участие начальник Департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Марина Леонова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов, Председатель управления Центрального муфтията Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддусс Ашарин, начальник отдела противодействия религиозному экстремизму ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области Артур Карапетян, заместитель Председателя Правления Банка «Солидарность» Ибодулло Саидмурадов, управляющая филиалом «Уральский» Банка «Солидарность» Ксения Красовская, а также другие представители религиозного и делового сообществ.

Ксения Красовская рассказала о продуктах Банка, разработанных специально для нерезидентов, ведущих трудовую деятельность на территории Российской Федерации и интересных для представителей таджикской и узбекской диаспор Свердловской области, а также для работодателей, предоставляющих рабочие места трудовым мигрантам из Средней Азии. В числе этих продуктов банковские переводы, карты, депозиты, счета и платежи, иностранная валюта, ипотечное и потребительское кредитование, интернет-банкинг, а также страхование.

«За последние полтора года Банк наработал компетенции, позволяющие выступать с экспертным мнением в вопросах обслуживания иностранных граждан, в частности, предоставления финансовых услуг гражданам стран СНГ. Банк участвует в масштабных проектах, связанных с сопровождением иностранных граждан в России: это и работа с миграционным центром Сахарово в Москве, и опыт работы с микрофинансовой организацией «Гоффман» в части кредитования нерезидентов, реализация страховых продуктов совместно со страховой кампанией «Солидарность» и , конечно же, активное взаимодействие с финансовыми институтами стран СНГ. Это позволяет Банку занимать лидирующее положение в данном сегменте финансовых услуг. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы тиражировать успешный опыт в регионы присутствия Банка, в том числе в Екатеринбурге.» - сообщила участникам конференции Ксения Красовская.

Марина Леонова отметила, что ситуация, которая сложилась в 2020 году, отразилась на всех сферах жизни и коснулась каждого.

«Многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность, а работники тем временем не могли вернуться на родину. Сегодня возникла ситуация, когда местным работодателям очень не хватает специалистов. Я думаю, Администрации города Екатеринбурга совместно с консульствами и миграционными службами стоит подготовить информацию – алгоритм действий – для более удобного взаимодействия работодателей и трудовых мигрантов», – рассказала Марина Леонова.

Абдуль-Куддусс Ашарин отметил, что лёгкой адаптации также способствует организация грамотного взаимодействия между религиозными организациями Екатеринбурга.

«Необходимо сформировать межконфессиональный диалог и устраивать совместные мероприятия, где за одним столом сидят мусульмане и христиане. Чтобы приезжие граждане знали, что люди их поддержат в трудной ситуации. Ни для кого не секрет, что есть недобросовестные работодатели, которые пользуются незащищённостью трудовых мигрантов, языковым барьером, и наша задача, дать им понять, что есть куда обратиться за помощью», – добавил Абдул-Куддусс Ашарин.