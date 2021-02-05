Девять городов Иркутской области включены в госпрограмму «Сельская ипотека»

В Иркутской области расширен список территорий, включенных в реализацию госпрограммы кредитования «Сельская ипотека», сообщили в Байкальском банке Сбербанка. В настоящее время идет работа с оформлением льготных займов для приобретения недвижимости в городах Вихоревка, Бодайбо, Киренск, Железногорск-Илимский, Алмазай, Свирск, Байкальск, Слюдянка, Бирюсинск, а также в населенных пунктах, которые отнесли к так называемой сельской агломерации.

Напомним, что решением Правительства Иркутской области №1163-рп от 29.12.2020г. география территорий действия программы «Сельская ипотека» существенно расширена, в новый список попали и 9 городов Иркутской области с населением менее 30 тысяч человек. Участники программы могут приобрести жилье с помощью льготного кредита по ставке 2,7%.

«Программа «Сельская ипотека» пользуется большим спросом среди жителей Иркутской области, – отметила Дарья Ефимова, заместитель Управляющего Иркутским отделением Сбербанка. – И то, что ее границы теперь расширены – для региона большой плюс. Сниженная ставка 2,7% – это отличная возможность для жителей области, северных территорий приобрести собственное жилье или улучшить условия проживания с максимальной для них выгодой. Но, стоит помнить – лимиты на данный продукт у банков весьма ограничены, если есть решение оформить займ, рекомендую заняться этим вопросом оперативно. Сейчас самое время подать заявку на «Сельскую ипотеку».

По условиям госпрограммы «Сельская ипотека», жители регионов РФ могут приобрести на средства оформленного льготного кредита готовое или строящееся жилье (квартиру, дом с земельным участком, таунхаус) на территории сельских агломераций. Максимальная сумма ипотечного кредита может составлять до 3 млн.руб, срок кредитования – до 25 лет. Минимальный размер первоначального взноса для получения ипотечного кредита –составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.

Воспользоваться «Сельской ипотекой» могут все категории заемщиков, исключение составляют только самозанятые граждане. Главным условием программы является – приобретение объекта недвижимости на сельской территории.

Получить льготную ипотеку по сниженной ставке можно до 31 декабря 2022 года, оформить заявку на «Сельскую ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru.