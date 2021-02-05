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Девять городов Иркутской области включены в госпрограмму «Сельская ипотека»

В Иркутской области расширен список территорий, включенных в реализацию госпрограммы кредитования «Сельская ипотека», сообщили в Байкальском банке Сбербанка. В настоящее время идет работа с оформлением льготных займов для приобретения недвижимости в городах Вихоревка, Бодайбо, Киренск, Железногорск-Илимский, Алмазай, Свирск, Байкальск, Слюдянка, Бирюсинск, а также в населенных пунктах, которые отнесли к так называемой сельской агломерации.

Напомним, что решением Правительства Иркутской области №1163-рп от 29.12.2020г. география территорий действия программы «Сельская ипотека» существенно расширена, в новый список попали и 9 городов Иркутской области с населением менее 30 тысяч человек. Участники программы могут приобрести жилье с помощью льготного кредита по ставке 2,7%.

«Программа «Сельская ипотека» пользуется большим спросом среди жителей Иркутской области, –  отметила Дарья Ефимова, заместитель Управляющего Иркутским отделением Сбербанка. – И то, что ее границы теперь расширены – для региона большой плюс. Сниженная ставка 2,7% – это отличная возможность для жителей области, северных территорий приобрести собственное жилье или улучшить   условия проживания с максимальной для них выгодой. Но, стоит помнить – лимиты на данный продукт у банков весьма ограничены, если есть решение оформить займ, рекомендую заняться этим вопросом оперативно.  Сейчас самое время подать заявку на «Сельскую ипотеку».  

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По условиям госпрограммы «Сельская ипотека», жители регионов РФ могут приобрести на средства оформленного льготного кредита готовое или строящееся жилье (квартиру, дом с земельным участком, таунхаус) на территории сельских агломераций. Максимальная сумма ипотечного кредита может составлять до 3 млн.руб, срок кредитования – до 25 лет. Минимальный размер первоначального взноса для получения ипотечного кредита –составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.

Воспользоваться «Сельской ипотекой» могут все категории заемщиков, исключение составляют только самозанятые граждане. Главным условием программы является – приобретение объекта недвижимости на сельской территории.

Получить льготную ипотеку по сниженной ставке можно до 31 декабря 2022 года, оформить заявку на «Сельскую ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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