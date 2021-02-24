Пять идей, как сделать Иркутск креативным. Опыт предпринимателей и общественников

Что такое креативное пространство? Кому и зачем оно нужно? Как общегородское пространство помогает продвинуть бизнес? Какие места в Иркутске можно назвать креативными общественными пространствами? Ответы на эти вопросы искали участники дискуссии «Преобразование территорий. Создание креативных и общественных пространств», которая прошла на выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Организатором дискуссии выступило иркутское представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Новая ценность для горожан

Как пояснила генеральный директор консалтинговой компании «Новация» Илона Толстоухова, актуальность темы связана с тем, что за последнее время, особенно в прошлом году, в нашей жизни многое изменилось, в том числе, – форматы общественных пространств. Причины – режим самоизоляции, замедление темпов ввода новых объектов и глобальное изменение их форматов – общество идёт к росту доли социальных и образовательно-познавательных объектов, оздоровительных форматов общественных пространств.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Из-за того, что старые форматы не соответствуют новым критериям потребительской среды, происходит отток молодого поколения – особенно в малых и моногородах – туда, где интересно, растёт доля вакантных площадей, падает как потребительский так и потребительский трафик. Поэтому очень многие сейчас задумываются о реконструкции, реконцепции, редевелопменте», – отметила Илона.

Изменение пространств, по её мнению, во-первых, создаст дополнительную ценность для горожан и гостей, а во-вторых, увеличит трафик и повысит доходность бюджетов разных уровней. «При этом важно, чтобы в создании новые, а главное – многофункциональных и креативных пространств – была заинтересована и участвовала не только власть, но и общественные организации, активные горожане и образовательные учреждения – потому что дети – будущие взрослые», – подчеркнула эксперт.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Чек-лист для общественных пространств

Есть ли пространства с возможностью для творчества и бизнеса в Иркутске? Опытом их создания поделилась Евгения Ямова, генеральный директор Агентства развития территорий «Градостроительная Школа». При этом она сделал акцент на том, что в России как такового определения креативных пространствах не существует, поскольку это определение пришло из Америки.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Тем не менее, мы составили некий чек-лист, каким должно быть работающее креативное пространство, – уточнила Евгения. – Оно должно быть доступным, то есть относиться к муниципальной территории, но с вкраплениями коммерческой территории. Это место должно давать возможность свободно самовыражаться (в рамках законодательства РФ) и проявлять творческую деятельность, а также вести бизнес-деятельность. У территории должен быть заказчик-пользователь, в неё надо сделать материальные вложения, и ею надо управлять, чтобы постоянно проводить какую-то деятельность, иначе, это будет мёртвое место».

В соответствии с этим чек-листом Агентство составило ТОП-5 мест в Иркутске, которые уже реализованы и «пожили», и по которым можно дать какую-то характеристику, насколько это пространство стало креативным.

На пятом месте оказалась территория Александровского сада на бульваре Гагарина, но здесь не реализовано ничего из чек-листа, кроме вложений. На четвёртом – арт-завод Доренберг, где соблюдены все пункты, но территория недоступна с точки зрения проявления свободной творческой деятельности, так как она полностью регулируется. На третье место составители определили парк-набережную «Солнечная дорога», но и здесь тоже нет творчества. Второе место отдали городскому парку на острове Юность, благоустройство которого способствовало тому, что эта территория стала единственной , где есть творческая деятельность. В тоже время, по мнению составителей, там отсутствует коммерческая функция, и нет инициативы для открытия каких-то бизнесов.

А вот первое место в топе оказалось вакантным, и составители рейтинга предлагает иркутянам вместе разработать такие критерии, чтобы креативные люди, которые приходят на общественную территорию, смогли сделать из своего творчества бизнес, а бизнес не просто продавал сахарную вату, а стал более креативным. Но это, по убеждению Евгении, может случиться только в том случае, если такое дело станет для предпринимателя делом жизни.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Возможность для креативных предпринимателей

С этим тезисом согласен руководитель ГК «Сфера Байкала» Анатолий Казакевич, который занимается предпринимательской деятельностью в области создания общественных коммерческих пространств с 2012 года. Среди его реализованных проектов – спорт-парк «Поляна» и парк-набережная «Солнечная дорога».

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Это очень интересный и сложный вид деятельности, с длительным сроком окупаемости, но долгосрочной доходностью, – отметил Анатолий. – Но помимо доходности и окупаемости он ещё даёт колоссальную моральную удовлетворённость от работы, когда ты из заброшенного пустыря с кучами мусора создаёшь место, где несколько тысяч горожан ежегодно проводят время за отдыхом, спортом и развлечениями».

По словам Казакевича, самое главное в такой деятельности, её суть – это кооперация предпринимателей, потому что большой проект по созданию общественного пространства одному предпринимателю нереально «поднять» ни финансово, ни организационно. А в случае кооперации каждым объектом в общем проекте занимаются люди, которые подходят к нему не формально, а именно как к делу всей своей жизни.

К примеру, и «Поляна» и «Солнечная дорога» – это около12-15 предпринимателей. «Они могут прийти к нам и организовать свой бизнес, а могут воспользоваться нашими проектами и быстро запустить дело», пояснил Анатолий. При этом важными моментами для успешной организации деятельности этих креативных пространств он назвал создание отдельного оператора для управления каждой территорией, их единую концепцию и архитектуру, согласование земельных отношений со всеми необходимыми структурами и органами власти, а также синхронизацию с программами муниципалитета.

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Кроме этого, чтобы креативная территория была успешной и привлекала трафик, это должна быть живая, динамичная структура, которая постоянно развивается, и на которой постоянно появляются новые объекты.

От частного – к общему

Интересно, что креативные общественные пространства можно создавать не только в границах городских территорий, но и деловых бизнес-центров. Причем, зародившись там как пространства для узкого круга людей, они со временем преодолевают эти рамки и становятся общегородскими. О таком опыте рассказал генеральный директор ООО УК «Система АМТ» Антон Кондратьев на примере двух проектов – центра архитектуры и дизайна «Галерея Революции» и БЦ «Собрание».

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

«В «Галерее Революции» мы сначала организовали лекторскую зону, где вели обучение наших архитекторов и дизайнеров, но постепенно история стала развиваться – в этой зоне начали проводить различные творческие выставки, лекции, даже фестивали и концерты. Площадка стала нужна не только нам, она стала востребованной в общегородском масштабе – штат сотрудников, которых мы содержим для её обслуживания, могут за несколько минут превратить пространство как в зал для пресс-конференции, так и в кинозал», – рассказал Антон.

А бизнес-центр «Собрание» – это, по словам предпринимателя, воплощение идеи предложить людям не только офисы, но и что-то большее. В итоге родился проект зимнего сада в центре здания – он стал стержнем, на который стали нанизываться другие, совсем не офисные вещи, например, театр танца Владимира Лопаева, находящийся в помещении бизнес-центра. И теперь зимний сад – это место, доступное не только для узкого круга офисных сотрудников, им пользуются и очень многие горожане. Он стал городским общественным пространством.

Как считает Антон Кондратьев, очень немногие предприниматели в Иркутске вдохновляются идеей выйти из своих офисов и благоустроить пространство вокруг себя. «Все стараются посчитать доходность таких проектов, но её впрямую нет, – пояснил он. – Но они дают узнаваемость бренда, а через неё людям становится интересен и ваш бизнес, и пример «Галереи Революции» очень показателен в этом плане».

Ярмарка недвижимости-2021, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Главное – концепция и кадры

Создание общественных пространств способно повлиять на жизнь людей и в загородном посёлке. В этом уверена Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент».

Что для этого нужно? Прежде всего, концепция, которая должна опираться на целевую аудиторию, окружающий ландшафт, площадь и плотность всей застройки. При этом, по словам Кристины, важно учесть, что загород находится в разных условиях с городской застройкой – если в городе она развивается вверх, то за городом – вширь, и этот факт у многих вызывает вопрос: какую территорию нужно отводить под общественное пространство?

«Стандарты на которые можно ориентироваться разработал Минстрой РФ, и в соответствии с ними на эти цели можно отводить от 9 до 12% площади посёлка», - пояснила Кристина.

Важно также понимать, кто будет обслуживать эту площадь в дальнейшем, и как будет эксплуатироваться.

«Управление общественными территориями – необходимость, а для этого нужны кадры, комьюнити, общественные инициативы, чтобы организовывать досуг жителей, давать им возможность творчески самовыражаться и создавать традиции», – считает Кристина Яковенко.