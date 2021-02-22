Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавиурса в регионе. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных инфекцией стали Иркутск и Усть-Илимск.
Читайте также:
240 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 19 137),
- в Усть-Илимске – 25 (всего 3 499),
- в Ангарске – 19 (всего 5 069),
- в Иркутском районе – 13 (всего 3 557),
- в Ольхонском районе – 9 (всего 468).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 137,
- Ангарск – 5 069,
- Иркутский район – 3 557,
- Усть-Илимск – 3 499,
- Братск – 3 238.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,5 тысячи людей.