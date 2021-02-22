Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавиурса в регионе. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных инфекцией стали Иркутск и Усть-Илимск.

240 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 19 137), в Усть-Илимске – 25 (всего 3 499), в Ангарске – 19 (всего 5 069), в Иркутском районе – 13 (всего 3 557), в Ольхонском районе – 9 (всего 468).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 137, Ангарск – 5 069, Иркутский район – 3 557, Усть-Илимск – 3 499, Братск – 3 238.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,5 тысячи людей.