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Иркутск и Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавиурса в регионе. Согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных инфекцией стали Иркутск и Усть-Илимск.

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 240 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 69 (всего 19 137),
  2. в Усть-Илимске – 25 (всего 3 499),
  3. в Ангарске – 19 (всего  5 069),
  4. в Иркутском районе – 13 (всего 3 557),
  5. в Ольхонском районе – 9 (всего 468).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 137,
  2. Ангарск – 5 069,
  3. Иркутский район – 3 557,
  4. Усть-Илимск – 3 499,
  5. Братск – 3 238.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 54,5 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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