Новые дороги по федеральным программам построят в Хрустальном Парке

Договор на проектирование дорожной сети в микрорайонах Хрустальный Парк и Парковый подписали накануне глава администрации Ушаковского МО Сергей Сайфуллин и компании «Хрустальный Девелопмент» и «ВостСибСтрой Девелопмент».

Глава администрации Ушаковского МО Сергей Сайфуллин и генеральный директор "Хрустальный Девелопмент" Олег Барышников. Фото из архива компании.

Как сообщили в компании «Хрустальный Девелопмент», для реализации проекта будет подана заявка на вступление в федеральную программу финансирования «Жилье». По проекту планируется создать сеть ливневой канализации, асфальтовое покрытие, а также дополнительное освещение.

– Вхождение в федеральные программы финансирования – очень сложный и многоэтапный процесс, – поделилась коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко. – Например, ранее потребовалось 3 года серьезной работы на то, чтобы вступить в федеральную программу «Стимул» с проектом по строительству дороги по ул. Ягодная-Дорожная в Хрустальном Парке. Стоимость проекта 670 млн. На первый этап администрации Ушаковского МО были выделены 462 млн рублей.

Проект дороги в микрорайоне Хрустальный Парк. Из архива компании

По словам Кристины Яковенко, уже в этом году начнется работа по составлению рабочей документации и поиску подрядчиков. Пока работы по реконструкции не начались, застройщики микрорайона – компании «Хрустальный Девелопмент» и «ВостСибСтрой Девелопмент» – выделили 300 тысяч рублей, чтобы отремонтировать асфальтовое покрытие части дороги, которая проходит через д. Новолисиха.

Напомним, микрорайон Хрустальный Парк на Байкальском тракте реализуется по принципу комплексного освоения территории, что позволяет обеспечить жителям наибольшие удобства за городом. В проект входит как строительство малоэтажных домов, коммуникационной и дорожной сети, так и строительство социальной и коммерческой инфраструктуры. По мнению застройщиков микрорайона, для столь масштабного проекта привлечение федеральных средств жизненно необходимо: оно позволяет экономить на стоимости жилья, т.к. обычно обустройство инфраструктуры загородной малоэтажной застройки ложится серьезным бременем именно на жителей.

Хрустальный Парк – уникальный семейный микрорайон на 14 км Байкальского тракта. Окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой. Территория микрорайона разделена на 15 кварталов, каждый из которых создает уникальную среду для жизни за счет стилизации под лучшие парки мира и архитектурные достопримечательности разных стран. По своим размерам микрорайон напоминает небольшой, но уютный город с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, магазинами и парками. В Хрустальном Парке каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов-парков представлены различные типы застройки: частные коттеджи, уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей.

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