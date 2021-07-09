«Дамате» увеличит мощность производства мяса индейки на 30% до 207 тысяч тонн в год

Группа компаний «Дамате» приступила к расширению действующего проекта по производству индейки до 207 тысяч тонн продукции в год. Дополнительные инвестиционные вложения в проект составят 12,6 млрд рублей. Финансовым партнёром проекта выступает Россельхозбанк.

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, вложит дополнительно 12,6 млрд рублей в расширение проекта по производству индейки и увеличит существующие производственные мощности со 155 до 207 тысяч тонн в убойном весе в год. Общие инвестиции в проект по индейке с учетом расширения составят порядка 74 млрд рублей. Источники финансирования – собственные средства компании и кредитные средства Россельхозбанка.

«В России растёт интерес к здоровому питанию, что способствует укреплению позиций индейки в рационе. С 2012 года потребление индейки растёт со среднегодовым темпом 16%, и на 2020 год приблизилось к 330 тыс. тонн, то есть более 2 кг на человека, и имеет хороший потенциал дальнейшего увеличения. Растущий потребительский спрос и экспортные возможности – это надёжные факторы, которые делают целесообразным расширение производственных мощностей «Дамате». Мы искренне рады успехам нашего надёжного партнёра, признанного лидера рынка, с которым мы сделали очень многое для развития отрасли в России», – сказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

«Рынок индейки продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику, но мы все еже далеки от насыщения потенциального рынка с уровнем потребления 4,5 кг. Наши позитивные прогнозы также связаны с активным развитием экспортного направления, перспективы роста которого находятся на уровне 20 тысяч тонн в год, и с использованием мяса индейки для производства продуктов глубокой переработки, как это происходит сегодня в странах с развитым потреблением, где почти половина объёма производства мяса индейки используется именно в производстве ветчин, колбасных изделий и полуфабрикатов», – сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В рамках расширения проекта планируется нарастить основные производственные мощности. В Пензенской области планируется строительство 128 новых птичников, их них 32 птичника подращивания и 96 корпусов откорма. Таким образом, общее количество птичников компании в регионе увеличится до 652.

«Дамате» также вложит дополнительные средства в модернизацию коммуникаций, строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных высокотехнологичных объектов инфраструктуры.

Среди наиболее значимых работ в этом направлении - реконструкция цеха технических фабрикатов, на котором осуществляется производство мясокостной муки и технического жира из промышленных отходов мясопереработки основного производства.

Предполагается строительство современной автоматизированной автомойки на два поста, двух крытых дезбарьеров инкубаторов. Кроме этого проект предусматривает обустройство четырех новых водозаборных узла, двух весовых, четырех новых ангара, четырёх специализированных пометохранилищ.

В настоящее время работы по расширению проекта уже начались, выйти на заявленную мощность производства и завершить увеличение мощности производства до 207 тысяч тонн компания планирует до конца 2023 года.

В 2020 году группа компаний «Дамате» произвела 151 тысячу тонн индейки в убойном весе Компания в третий раз подряд подтвердила позицию крупнейшего производителя мяса индейки в Российской Федерации согласно рейтингу производителей, составленному агентством Agrifood Strategies. Доля «Дамате» на рынке мяса индейки страны составила 46%.

В 2020 году компания продемонстрировала положительную динамику и нарастила объем производства на 15% по сравнению с 2019 годом. «Дамате» произвела 149 тысяч тонн мяса индейки на комплексе в Пензенской области, 2 тысячи – на мощностях в Ростовской области.

Продукция компании под торговой маркой «Индилайт» реализуется по всей стране через сетевых ритейлеров и розничную торговлю. Осенью 2015 года «Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт. На сегодняшний день предприятия компании имеют разрешения на поставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.