В Иркутском районе выявлена незаконная майнинговая ферма 

16 июля в Иркутском районе, в СНТ «Пролетарий», которое находится на 15 км тракта на Мельничную Падь, был проведен рейд по выявлению нелегальных майнинговых ферм. На место событий выехали представители администрации Марковского муниципального образования, ООО «Иркутскэнергосбыт» и ГУ МЧС России по Иркутской области.

Информация о том, что на территории садоводства появилось шумное строение, поступила от местных жителей. При осмотре места специалистом «Иркутскэнергосбыта» был обнаружен контейнер, по внешним признакам похожий на ферму криптовалюты. Разрешительных документов на энергоснабжение и работу цифрового производства у владельца участка не было.

– Очевидно, что электроэнергия используется не для коммунально-бытовых нужд, а для коммерческих целей, поэтому предпринимателя ждет как минимум перерасчет стоимости электроэнергии, – сообщила SIA.RU Наталья Соковикова, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями ООО «Иркутскэнергосбыт».

«Иркутскэнергосбыт» ведет активную борьбу с нелегальными майнерами. Представители компании подчеркнули, что незаконная деятельность по добыче криптовалюты грозит не только штрафами: перегрузка сетей приводит к скачкам напряжения, отключениям электроэнергии, а также возгораниям.

Незаконная майнинговая ферма, Иркутский район.

Фото Н. Понамаревой

По словам Натальи Соковиковой, резкий рост потребления электроэнергии и перегрузка сетей в Иркутском районе наблюдается уже второй год подряд. В 2020 году в Марковском МО произошло 111 технологических нарушений в сфере электроснабжения, за пять месяцев 2021 года – 29. Предполагаемый ущерб по текущим судебным искам составил 25 млн рублей. Еще 5 млн рублей предстоит возместить нелегальным майнерам по уже вынесенным судебным решениям.

Ключевой ресурс для майнинга криптовалют и определяющий фактор для расчета маржинальности – электроэнергия. Чем ниже тарифы, тем больше майнеров в регионе. Именно из-за низких тарифов Иркутская область является одним из ключевых регионов для майнинга. Но энергетики не против легальных майнеров, они борются именно с серыми майнерами.

– Легальная майнинговая площадка создана в Братске, есть официально действующие фермы и в Иркутском районе, – подчеркнула Наталья Соковикова. – Они подключены от подстанций с необходимой мощностью, находятся за пределами населенных пунктов, то есть не мешают шумом жителям, а владельцы оборудования оплачивают электроэнергию по коммерческому тарифу.

Энергетики призывают граждан сообщать об известных им случаях незаконного майнинга. Сделать это можно по телефону 8-800-100-9-777 или по телефонам доверия: (3952) 797-537, 792-480, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».