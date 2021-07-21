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«ПСБ Лизинг» поставит 15 новых самолетов Superjet 100 авиакомпании «Россия»

В рамках Международного авиационно-космического салона 2021 группа компаний «ПСБ Лизинг», авиакомпания «Россия» и ПАО «Корпорация «Иркут» подписали контракт на поставку и передачу в лизинг 15 новых самолетов «Суперджет 100».

В соответствии с контрактом воздушные суда будут переданы авиакомпании до конца 2021 года, первые поставки планируется осуществить уже в августе текущего года.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: «Программа финансирования отечественной авиатехники, реализуемая «ПСБ Лизинг», позволила обеспечить размещение на рынке новых российских самолетов. Убежден, что поставки воздушных судов, осуществляемые в рамках сделки, будут способствовать решению задач развития маршрутной сети в нашей стране и повышению транспортной доступности регионов».  

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«Подписанные сегодня соглашения на передачу «Суперджетов», включая твердый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании «Россия» и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с «Азимут» и 8 – с ГТЛК и «Авророй», подтверждают, что SSJ-100 - востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства. По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность», - прокомментировал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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