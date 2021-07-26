Названы строительные лидеры Иркутской области

Итоги первого полугодия 2021 года подвел портал ЕРЗ.РФ (документ есть у SIA.RU).

По вводу жилья за первое полугодие 2021 года область занимает 16‑е место среди 85 регионов. За 6 месяцев застройщиками региона сдано в эксплуатацию 170,2 тыс. кв м, это на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 58% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Сейчас в Приангарье строится 213 домов, 14 341 квартира, общая площадь которых составляет 751 600 м².

Основной объем текущего жилищного строительства составляют многоквартирные дома, в них находится 99% строящихся квартир, 1% приходится на блокированные дома. Больше 71% квартир строится в Иркутске, чуть больше 22% - в Иркутском районе. До конца года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 179,7 тыс. кв м жилья.

Всего в области застройкой занимается 45 компаний.

Лидеры по объемам строительства:

АЗГИ 19,5%;

СК ЭНЕРГИЯ 4,7%;

Специализированный застройщик Флагман 4,5%;

ФСК ДомСтрой 4,4%;

Гранд-Строй 4,1%.

Жилые комплексы-лидеры по числу строящихся квартир:

ГК ПРОФИ «Огни Города» (442 ед.);

М-строй «Соседи» (339 ед.);

АЗГИ «BOTANICA» (306 ед.);

ГК ПрофитСтрой «На Советской 2» (261 ед.);

НОРД-ВЕСТ «Берёзовый» (240 ед.).

Наименьшая средняя площадь квартир в ЖК «Берёзовый» – 37,0 м², застройщик «НОРД-ВЕСТ». Наибольшая – в ЖК «Горизонт» – 185,2 м², застройщик «СК Новиград».