Более 200 иркутских фермеров уже развивают бизнес с помощью цифровых сервисов Россельхозбанка

За 20 лет работы с фермерами Россельхозбанк определил три ключевые задачи, помощь в решении которых помогает малым и микропредприятиям эффективно вести бизнес. К ним относятся непосредственно производство продукции, подбор кадров и сбыт продукции. Разработанные РСХБ цифровая платформа Своё Фермерство и маркетплейс Своё Родное уже помогают вести бизнес местным предпринимателям. 300 наименований фермерской продукции предлагают иркутские аграрии на платформе Своё Родное.

При текущем уровне информатизации в сельском хозяйстве малый и микробизнес вряд ли могут инвестировать в те технологии, которых им сейчас не хватает. Россельхозбанк определил основные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, и поставил цель довести до них цифровые технологии именно для решения возникающих проблем.

Цифровые площадки экосистемы Свое открывают аграриям новые возможности, позволяют расширить границы своей деятельности. Это комплексные сервисы, помогающие фермерам обеспечить собственную деятельность на высшем уровне: узнать о новейших агротехнологиях, найти новых партнеров, получить высококачественные консультации по животноводству и растениеводству, помощь в подборе персонала, юридические и бухгалтерские услуги, организовать онлайн-реализацию собственной продукции.

В первую очередь, цифровые сервисы банка направлены на помощь фермерам в производстве сельскохозяйственной продукции. Для этого на запущенной в 2020 году платформе Своё Фермерство созданы разделы для приобретения необходимых товаров.

Сейчас любой фермер может найти на платформе семена, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику. РСХБ тесно сотрудничает с Министерством науки и высшего образования России, 44 НИИ представляют свою продукцию на платформе банка. Это значит, что любой фермер может воспользоваться плодами труда учёных в своём хозяйстве.

Второй задачей, с которой сталкиваются фермеры, является кадровый вопрос: несмотря на большое количество сайтов с вакансиями, они труднодоступны предприятиям малого и микробизнеса из-за высокого ценового порога входа.

Вместе с Министерством труда и социальной защиты Россельхозбанк запустил сервис подбора персонала в агропромышленном комплексе. Сейчас на нём уже 10 тысяч вакансий, людям стало проще находить работу в сельском хозяйстве. В отличие от других площадок, эта площадка бесплатна.

Третья важная задача – сбыт продукции: микро- и малый бизнес не работают крупными партиями и им трудно выйти в большие розничные сети.

Единственная возможность для небольших хозяйств сбывать продукцию – найти своего покупателя в B2С-сегменте, а для этого у потенциального клиента должна быть возможность изучить продукцию, познакомиться с самим фермером, съездить и увидеть всё своими глазами. Именно эту цель выполняет сервис Своё Родное, который представлен уже в 65 регионах страны и служит площадкой, где фермеры предлагают свою продукцию и агротуры, а клиенты могут легко выбрать понравившийся вариант в несколько кликов, в том числе в формате мобильного приложения, которое доступно в Google Play и AppStore.

Регистрация и использование платформы и значительной доли сервисов бесплатны, в том числе сервиса по реализации продукции. Имеется возможность отгружать товар как самовывозом по своим точкам продаж, так и с использованием собственной доставки, а также стороннего сервиса доставки.

Даже имея налаженный круг партнеров, сервисы РСХБ позволяют открыть новые рынки, что в современных условиях очень актуально. Тема фермерских продуктов и здорового питания сейчас на подъеме, а банк дает возможность бесплатно открыть интернет-магазин. Можно дистанционно выйти на рынок других регионов и близлежащих крупных городов, получить рекламу на федеральном уровне, заручиться поддержкой сильного банка в развитии собственного бизнеса. Фермеры могут многое приобрести благодаря платформам Россельхозбанка, и многие из них уже подключились, видя эти возможности.

В течение ближайших двух лет Россельхозбанк планирует превратить платформу Своё Фермерство в полномасштабный B2B-маркетплейс в области АПК, который позволит пользователю решать весь круг задач: от заказа продукции и ее производства до заключения сделки и оплаты в электронном формате.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.