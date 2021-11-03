«В отрасли все равны, но кто-то равнее?». Эксперты о регулировании рынка лизинга

Реформа лизинговой отрасли обсуждается уже несколько лет. Большинство игроков были готовы к тому, что регулятором рынка будет Центробанк, что ряд требований – по уставному капиталу, по отчетности – компаниям придётся выполнить. Но они совершенно оказались не готовы к тому, что для некоторых игроков отрасли будут сделаны исключения. Как стало известно, госкомпании не попадут под регулирование.
– Операционные расходы у них будут явно ниже, чем у поднадзорных лизинговых компаний, – говорит Елена Дуберштейн. – И это будет сказываться на конечной стоимости продукта. На мой взгляд, любые исключения из правил никак не отвечают благой цели, которую преследует реформа лизинговой отрасли в России.
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Екатерина Меркурьева, эксперт лизинговой отрасли, хотя и считает, что появление регулятора должно положительно сказаться на лизинговом рынке, сделать его более прозрачным и максимально снизить количество нечестных игроков, однако уверена, что предлагаемые изменения и разделения лизинговых компаний на привилегированных и нет, явно ущемит возможности последних, которых на рынке большинство.
– У малых и средних компаний и так практически нет возможностей по привлечению дешевых ресурсов, участия в госпрограммах субсидирования, при этом они сейчас будут обязаны соблюдать все нормативы и требования регулятора: вести план счетов, вступать в СРО, заполнять формы документов и т.п. В это же время госкомпании будут освобождены от надзора и связанных с этим ограничений. Это приведет к тому, что операционные расходы у малых и средних предприятий отрасли существенно возрастут. На мой взгляд, предлагаемые изменения ставят в заведомо выигрышное положение госкомпании и ущемляют возможности частного бизнеса.