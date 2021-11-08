Примсоцбанк запустил ипотеку без первоначального взноса

С 8 ноября Примсоцбанк запускает новый ипотечный продукт на цели строительства индивидуального жилого дома или на покупку недвижимости.

- Решение запустить новую программу мы приняли, учтя потребности той категории заёмщиков, которые хотят приобрести квартиру в курортных регионах страны или построить собственный жилой дом с минимальными вложениями на момент покупки или строительства. Квартиры сейчас стоят существенно дороже домов, а проживать в собственном просторном доме куда комфортнее и приятнее. С этим фактом мы и связываем возросшую популярность кредитов на эти цели в период пандемии - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Кредит предоставляется под залог недвижимости заемщика(-ов) в размере до 80% от её стоимости, которая не должна превышать сумму, указанную в договоре приобретения/строительства. Таким образом заёмщик может обойтись без первоначального взноса. Стоит отметить, что в качестве залога может быть предоставлен жилой или нежилой объект недвижимости (офис, магазин, земельный участок). Если покупателю необходима большая сумма, он может предоставить в залог несколько объектов недвижимости.



Средства поступают сразу на счет заемщика, что существенно упрощает процедуру оформления кредита. Новый приобретенный или построенный объект не оформляется в залог, но в процессе обслуживания кредита может быть передан в залог взамен предыдущего (по желанию заемщика). При кредитовании на цели ИЖС, заёмщик может построить дом, как на своём земельном участке, так и том, что планируется к покупке.Отметим, данный вид кредита удобен при покупке недвижимости не в регионе проживания или нестандартных объектов недвижимости (покупка земельного участка, квартиры с особенностями и т.д.). Кредит предоставляется на сумму от 300 тысяч до 30,0 млн.рублей. сроком от 1 года до 30 лет, под ставку от 8,2% до 10,2% годовых при наличии комплексного страхования.Узнать подробнее об ипотечных программах Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.