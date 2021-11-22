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Lada Leasing – новинка для юрлиц и ип от Росбанк Лизинг и АвтоВаз

Росбанк Лизинг (ООО «РБ Лизинг») предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться программой Lada Leasing – новым лизинговым продуктом, разработанным совместно с крупнейшим российским автопроизводителем АО АвтоВаз.

Росбанк Лизинг присоединился к лизинговой программе АО АвтоВаз в ноябре. В программе участвуют все модели автопроизводителя.

Программа запущена во всех регионах присутствия Росбанка.

Анатолий Торохов, коммерческий директор по лизингу для малого бизнеса Росбанк Лизинг:

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«Рады предложить клиентам очень востребованный продукт для лизинга всех моделей Lada. Для примера отмечу, что при заключении договора с Росбанк Лизинг на 5 лет для приобретения Lada Granta ежемесячный платеж составит около 7 200 рублей. При этом пользователи смогут сэкономить более 200 тысяч рублей на налогах. Это одно из самых выгодных предложений на рынке для частных предпринимателей и корпоративных клиентов».   

С условиями программы Lada Leasing можно подробно ознакомиться по ссылкам: для легковых автомобилей и для коммерческих автомобилей; либо обратившись к представителю Росбанк Лизинг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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