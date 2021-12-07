ВТБ Лизинг передал экскаватор для строительства федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

ВТБ Лизинг профинансировал экскаватор Hyundai R520 для строительной компании «Крепко-Строй» в Иркутске, рассказали SIA.RU в банке.

Техника стоимостью 23,4 млн руб. передана на условиях финансового лизинга с авансом 20% сроком на три года. Поставщиком выступили «ТехМашЮнит», официальный дилер Hyundai в регионе.

Строительная компания приобрела гусеничный экскаватор Hyundai R520LC-9S для добычи и погрузки сыпучих материалов (песка и гравия) на карьере Старо-Ясачное в Иркутской области. Нерудные материалы будут использоваться для строительства дороги на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», которая пройдет в обход города Усолья-Сибирского и поселка Тельма. Строительство обходной федеральной трассы осуществляется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденного Правительством РФ.

Экскаватор Hyundai R520LC-9S весом 52 тонны оптимального подходит для рытья карьеров и работы на крупных строительных площадках, а также для извлечения, разгрузки и погрузки сыпучих, жестких и мягких материалов и работы с грунтом при строительстве и возведении дорог.

Стоимость владения техникой для клиента за счет налоговых преференций в лизинге будет ниже до 40%. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору, а также уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.

ВТБ Лизинг работает в Иркутске с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.