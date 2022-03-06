Продажи новых автомобилей упали на 4,8% в России за февраль

В феврале продажи новых легковых автомобилей и LCV снизились на 4,8% год к году и составили 114 349 шт. Основные причины – рост цен, ограничение отгрузок автодилерами и высокая база прошлого года. На этом фоне впечатляющую динамику показывают китайские бренды – рост на 45-65%.

Продажи в марте покажут еще большее падение из-за приостановки поставок новых авто из-за санкций, считают эксперты. После 24 февраля о приостановке объявили европейские производители (Jaguar и Land Rover, VW Group, BMW, Daimler, Volvo), американская – General Motors, азиатские (Suzuki, Honda, Mazda, Toyota, Geely). Renault, Hyundai остановили производство в России. Mitsubishi, Nissan также планируют приостановить производство в России. Ford Motor Company заявило об остановке всех совместных проектов с группой Sollers. Пока только Южная Корея, представленная на российском рынке Hyundai, Kia и Genesis продолжает поставки.

Лидером продаж автомобилей в феврале 2022 года стал АвтоВАЗ – 22 378 шт., несмотря на резкий спад продаж на 21% к февралю 2021 года. Автомобили марки Kia заняли второе место – 15 001 (-9% к февралю 2021 года). Значительный рост продаж продолжают показывать китайские авто Haval – 3 569 (+65% к февралю 2021 года), Cherry – 2 907 (+45% к февралю 2021 года), которые могут заместить часть европейских производителей на российском рынке.