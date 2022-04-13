ИНК провела форум по безопасности с подрядчиками

Иркутская нефтяная компания провела ежеквартальный форум по безопасности с представителями подрядных организаций. Участники обсудили нововведения в трудовой кодекс РФ и другие нормативные документы в области охраны труда.

Так, до участников форума довели, что работодатели должны пересмотреть и оптимизировать систему управления охраной труда. В ИНК и дочерних обществах подобная система уже учитывает ряд требований, однако с учетом произошедших изменений некоторые вопросы также актуализируются. Кроме того, с сентября 2023 года в России начнут действовать единые типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. При этом с сентября 2022 года работодатели должны организовать обучение по использованию СИЗ.

С сентября 2022 г вводится и новый порядок обучения работников по охране труда, в том числе одним из обязательных разделов является обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. Увеличено количество часов на практические занятия, при этом оказывать первую помощь должны уметь все работники на производстве. Еще одной темой для обсуждения стали правила поведения при встрече с дикими животными – на севере региона случаи выхода медведей, волков и лисиц к людям нередки.

Отдельно на форуме обсудили одно из нововведений в ТК РФ, касающееся порядка учета и рассмотрения микротравм, полученных работниками. Иркутская нефтяная компания уже издала приказ об изменениях в порядке расследования подобных происшествий, которые распространятся и на подрядные организации.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В настоящее время численность сотрудников группы компаний превысила 11 тыс. чел.