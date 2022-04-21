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Вконтакте запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт»

Она включает в себя органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой, рассказали в пресс-службе Mail.ru.

В «Быстром старте» можно выбрать одну из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». «Базовая» позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах ВКонтакте, включает помощь специалиста по рекламе и поддержку со стороны команды соцсети.

Напомним, что ежемесячная аудитория ВКонтакте впервые превысила 100 млн пользователей в мире. Предприниматели стали активнее развивать бизнес в соцсети: за март более 600 тысяч МСП начали вести своё дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц более 280 тысяч сообществ стали использовать Магазин ВКонтакте для продажи своих товаров и услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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