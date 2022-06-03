«Мы вышли за пределы региона». Как «День Ч» объединил любителей книг по всей стране

Не отменяет ли эра гаджетов традиционные ценности, например, книги? Как приучить к чтению детей и подростков? Как сделать так, чтобы книга для подрастающего поколения зумеров стала не наказанием, а удовольствием? Какие тайны скрывает современное книгоиздание, что совершают издатели ради создания книги, чем вдохновляются писатели? И, наконец, не умрёт ли книга в её классическом бумажном формате? Обо всём этом говорили организаторы и гости летнего праздника чтения «День Ч» на пресс-конференции в иркутской «Галерее Rеvолюция». Генеральным спонсором праздника с 2019 года выступает Иркутская нефтяная компания.

Анна Масленникова.

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

Детский писатель, педагог Анна Масленникова рассказала, что праздник чтения в Иркутске проходит уже не первый год. И каждый раз организаторы выбирают новую, актуальную тему, вокруг которой строятся обсуждения, семинары и мастер-классы. На этот раз в центре внимания – издательское дело, серьёзная командная работа, которая стоит за созданием книги.

– 1 июня мы провели флэшмоб «Час чтения». Он вышел за пределы нашего региона, – рассказала Анна. – И прошёл по всей России. Ребята читали одну и ту же книгу «Ночной рыцарь». Когда мы придумали эту идею, то думали, что дело ограничится Иркутской областью. Но в результате, к удивлению, в списке зарегистрировавшихся обнаружили 22 субъекта РФ! Дети читали от Калининграда до Дальнего Востока. «День Ч» объединил любителей книг по всей стране.

«Очень интересен феномен “зинов”»

Мария Бызова – директор детского книжного магазина «Кукуля» порассуждала о новых формах в книжном деле.

– Сегодня существуют не только классические, но и новые, переходные книжные форматы, которые появляются на нашем рынке. Интересно поговорить и о том, как рождается книга, что стоит за этим «бумажным кирпичом». Мне очень интересны «зины», их феномен (зин – это любительское малотиражное независимое издание, происходит от английского слова «zine», которое в свою очередь произошло от слова «magazine», журнал, – прим. авт.).

Мария Бызова ( в центре).

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

Сегодня модно говорить про эмоциональный интеллект. Поэтому в следующем году организаторы решили поговорить о чувствах в литературе. Тем более, что в основе любого литературного произведения лежит человек и его эмоции.

«Дети воспринимают прочитанное иначе, чем взрослые»

Помимо «воспитания чувств», культуры, эрудиции чтение даёт дополнительные точки соприкосновения для разных поколений.

– Есть писатели, есть издатели, есть книжные магазины, а есть родители, которые покупают книги для своих детей, – замечает Любовь Окладникова, руководитель Гумбольдт-Центра. – 1 июня в рамках «Дня Ч» мы провели чудесный вечер в Доме на Иерусалимской горе, читали сказки на разных языках. Дети слушали звучание французской, английской, немецкой речи, потом им переводили сказки.

Любовь Окладникова (в центре)

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам Любови Окладниковой, родители и дети просто читали вслух. Без каких-либо оценок и назиданий. И дети, как выяснилось, воспринимают прочитанное иначе, нежели взрослые. Ребята воспринимают сказки прежде всего эмоционально: пожалели голодного волка, похвалили отважную принцессу. Они сострадали героям, которые во взрослом восприятии являются отрицательными.

«Сейчас всем важно найти поддержку»

Конечно, появление книги на свет невозможно без издательского дела. Мария Якушко – руководитель отдела мобильной розницы столичного издательства «КомпасГид» рассказала об этой сфере. Как находят перспективных авторов, как их «раскручивают», как редакторы работают с текстом, какой путь проделывает книга от рукописи до полки магазина.

Мария Якушко.

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

– Сейчас такое время, когда человеку важно находить поддержку в простых вещах, – считает Мария. – И книги помогают преодолеть сложный период, вдохновляют, ведут. А для кого-то могут стать призванием.

Так, например, литература стала призванием для Евгения Рудашевского. Писатель, журналист, путешественник, лауреат литературных премий привёз на фестиваль новую книгу для подростков «Истукан». Герои произведения – иркутяне, и некоторые события происходят в нашем городе. Евгений рассказал детям, учителям о подростковой литературе, её особенностях и о специфике писательского ремесла.

«Наша задача – помочь сориентироваться в этом океане литературы»

Организаторы «Дня Ч» отметили, что мероприятия праздника интересны не только детям и их родителям, но и педагогам, библиотекарям, людям, которые соприкасаются с книгами в силу своей профессии. Поэтому для них предусмотрена отдельная программа о современной литературе в школе.

Ирина Суслова – заведующая библиотечным центром «Охта» ЦГПБ имени В.В. Маяковского и Александра Заспа.

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

Ирина Суслова – заведующая библиотечным центром «Охта» ЦГПБ имени В.В. Маяковского и Александра Заспа – заведующая сектором проектной деятельности БЦ «Охта» из Санкт-Петербурга рассказали, как библиотеки взаимодействуют с учителями литературы.

– Книг много, все прочитать даже при большом желании невозможно, – сказала Александра Заспа. – У нас много хороших книг для начальной школы и для подростков, которые поднимают темы, актуальные именно для этого поколения. Все сложности роста ребята могут пережить с помощью книг. Наша задача – помочь ребятам и педагогам сориентироваться в этом океане литературы.

«Важно, что этот проект – иркутский»

Надо отметить, что книжный фестиваль проводится благодаря поддержке Иркутской нефтяной компании, являющейся генеральным партнёром «Дня Ч».

Сергей Евчик.

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

– Этот проект – иркутский, творческий – был создан с нуля, – подчеркнул Сергей Евчик, представитель ИНК. – Как и наша компания, которая в своё время тоже начиналась с нуля, затем долго и трудно развивалась. Поэтому «День Ч» нам особенно дорог. Радует, что он достиг новых высот – вышел на федеральный уровень. А мы в свою очередь не только поддерживаем праздник чтения финансово и организационно, но и сами занимаемся книгоизданием. Выпустили две книги о рождении и становлении нашей компании. И это не отчётный фотоальбом, не лакированное издание, а беллетристика, откровенно рассказывающая об увлекательной истории большой компании.

«Заставить читать нельзя, но можно найти мостик в литературу»

Многих присутствовавших на пресс-конференции волновали глобальные вопросы: как подростка, который постоянно сидит в гаджетах, смотрит видео, играет в компьютерные игры, приучить к чтению? Ведь у молодёжи сегодня совершенно иное мышление, иной взгляд на мир. Не умирает ли литература? Есть ли у нее будущее?

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

– Эти вопросы часто возникают у родителей, – пояснил Евгений Рудашевский. – И задают их взрослые, используя слова «заставить» читать, «принудить»… В голове сразу всплывают слова из этого ряда: шантаж, угрозы (смеётся). Как показывает практика, попытка заставить читать даёт обратный результат. Надо подходить с другой позиции: у ребёнка есть право не читать. Ребёнок может предпочесть поиграть или посмотреть видео. Но за любым этим продуктом в конечном счете стоит текст, сюжет, сценарий. И это мостик в литературу. Всё это – видео, игру – можно обсудить с друзьями. А кто сегодня обсуждает книги? В семьях в лучшем случае каждый в своём углу что-то читает.

Что касается выбора книг. Если ребенок не читает Достоевского и Толстого, то это не значит, что он вообще не интересуется книгами. Сегодня огромное количество авторов, которые пишут для современных подростков. Пусть подросток хоть комиксы читает. Важна сама потребность чтения. Его надо сделать частью культуры, частью жизни семьи, взрослым нужно обсуждать с ребёнком книги, водить его на книжные фестивали, ярмарки, встречи с писателями. Это станет тем фундаментом, на котором вырастет любовь к чтению. А литература не умрёт до тех пор, пока есть человек. Она меняется, принимает разные формы. И это прекрасно.

Екатерина Санжиева

Пресс-конференция праздника чтения «День Ч», иркутская «Галерея Rеvолюция», 2 июня 2022.

Фото: Андрей Фёдоров

В этом году летний праздник для детей и взрослых «День Ч» проходит с 1 по 5 июня. Вход на все мероприятия «Дня Ч» бесплатный. Программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте праздника чтения.

Праздник чтения проводится в Иркутске с марта 2018 года, генеральным спонсором мероприятия традиционно выступает Иркутская нефтяная компания. Организаторы – Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта, магазин «Кукуля» и детский писатель Анна Масленникова. Это новая культурная площадка для иркутян. Организаторы приглашают писателей, иллюстраторов, издателей, блогеров из Москвы, Петербурга, Новосибирска, стремясь вдохновить детей и родителей, увлечь их литературой и чтением.

Фестиваль призван показать, что чтению можно учиться и через книжные фестивали, дискуссии, мастер-классы. Подобные праздники проводятся в Европе в каждом большом городе при поддержке администрации и бизнеса.

С 2019 года «День Ч» проводится не только в Иркутске, но и в Усть-Куте. Генеральным партнёром события выступает Иркутская нефтяная компания. Поддержку мероприятию оказывают администрации Иркутска и Усть-Кутского района. Проект вошел во всероссийский образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодёжные инициативы – 2018», а в 2019 году стал лучшим на VI международном педагогическом форуме в Сочи в номинации «Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты и исследования».