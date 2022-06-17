Девочка и ее мама отсудили у мэрии Иркутска 150 тысяч рублей компенсации за травму на качели

Мама отсудила у мэрии Иркутска 150 тысяч рублей компенсации за травму, которую получила ее 11-летняя дочь на качели в одном из дворов города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2021 году девочка качалась во дворе на улице Сибирских Партизан – цепь оборудования порвалась, в результате чего ребенок получил травмы.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что оборудование детской игровой площадки находится в муниципальной собственности, в связи с чем, обязанности по контролю технического состояния игрового оборудования, устранению нарушений целостности оборудования, а также принятии мер по ограничению использования неисправного оборудования возложены на администрацию г. Иркутска. Однако органом местного самоуправления указанные обязанности надлежащим образом исполнены не были», – уточнили в прокуратуре.

Надзорный орган обратился в суд за компенсацией вреда ребенку – через Ленинский районный суд людям при поддержке прокуратуры удалось взыскать с виновной стороны указанную выше сумму.