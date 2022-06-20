Переориентация на Восток. Что ждёт российский авторынок?

Куда движется авторынок Иркутска в новых экономических условиях? Какой стратегии намерены придерживаться автодилеры в связи с уходом из России европейских и японских брендов? Как меняется в этой ситуации потребительское поведение? Грозит ли нам автомобильный дефицит? Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола «Авторынок в новых условиях», который организовал портал SIA.RU.

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Как показывают последние исследования авторынка, в конце весны 2022 года наблюдалось катастрофическое снижение продаж автомобилей европейских и японских брендов. По данным банка «Открытие», в мае было реализовано 24 268 новых автомобилей, что на 84% меньше, чем в мае 2021-го.

Однако, как отметили участники обсуждения, дилерские центры Иркутска не пустуют – автомобили есть у всех игроков, другое дело, что их стоимость сейчас слишком переоценена.

– Появилась новая форма дефицита – так называемый заградительный дефицит, который является своеобразной страховкой предприятий от немедленного банкротства, – прокомментировал руководитель дилерских центров Chery Кузьмиха, Chery Центр Бурятия и Exeed Центр Кузьмиха Александр Исайченко и подчеркнул, что такой дефицит закончится не скоро, если судить по такому косвенному признаку, как поставка новых запчастей. – Они в страну не завозятся, значит, и автомобили поставляться не будут.

Александр Исайченко, руководитель дилерских центров Chery Кузьмиха, Chery Центр Бурятия и Exeed Центр Кузьмиха.

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

При этом, по данным агентства «Автостат», на лидирующие позиции по объёмам продаж в России выходят китайские бренды, и Иркутск не исключение из общей тенденции. Например, у бренда Chery идут стабильные поставки автомобилей, а доля продаж по итогам четырёх месяцев этого года в нашем регионе выросла до 18,1%. Более того, до конца 2022-го автопроизводитель запланировал несколько премьер как обновлённых моделей, так и совершенно новых.

– А новинки – это всегда оживление продаж, и как следствие, возможность увеличить свою долю на рынке, – отметил руководитель отдела продажа ДЦ Chery Кузьмиха Алексей Литвинцев.

Алексей Литвинцев, руководитель отдела продажа ДЦ Chery Кузьмиха.

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Об устойчивой переориентации на восточные автомобильные бренды говорили и другие участники круглого стола.

– На европейских марках сейчас далеко не уедешь, и поэтому сложилась ситуация, когда предложение рождает спрос: европейцев нет, японцев нет, вот китайцы и воспользовались шансом, рванув вперёд,– считает заместитель директора Иркутского представительства лизинговой компании «CARCADE» Сергей Осипенко.

Сергей Осипенко, заместитель директора Иркутского представительства лизинговой компании «Каркаде».

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Дефицит легковых автомобилей возник не сейчас, а ещё в 2020 году в связи с пандемией, в 2021-м он усилился из-за дефицита чипов, в этом его подстегнула геополитическая ситуация. Но все адаптируются и перестраиваются под меняющиеся условия рынка, в том числе – под китайские бренды, – поддержала коллегу директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан» Екатерина Меркурьева.

Екатерина Меркурьева, директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан» .

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– В кредитном портфеле Банка Уралсиб выросла доля автокредитов, выданных на покупку китайских автомобилей, – дополнил картину территориальный директор Банка Уралсиб в Иркутске Лев Покровский.

Лев Покровский, территориальный директор Банка Уралсиб в Иркутске.

Авторынок в новых условиях. Круглый стол «Делу – время», 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Также все эксперты были единодушны в вопросах цен на автомобили. По их убеждению, несмотря на снижение курса доллара, транспортные средства дешеветь не будут, так как очень выросли в цене комплектующие и логистика – железнодорожные перевозки значительно дороже морских, увеличились сроки поставок, а также набирает обороты мировая инфляция.

Но при этом все сошлись во мнении, что условия продажи новых авто станут более лояльными. Дилерские центры, лизинговые компании и банки будут предлагать клиентам выгодные ставки по кредитам, интересные варианты лизинга и «вкусные» скидки.

– Сейчас самое выгодное время для покупки нового автомобиля, – резюмировал Сергей Осипенко.