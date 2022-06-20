Сбер и «Автобан» займутся цифровой трансформацией дорожно-строительной отрасли

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Дорожно-строительная компания «Автобан» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев.

Стороны договорились сотрудничать в сфере технологий. В фокусе внимания — использование «Автобаном» технологической платформы Сбера Platform V в качестве базы для создания отраслевой цифровой платформы. Соглашение также направлено на внедрение сервисов и программ для подготовки кадров, хранения и обработки данных, интернета вещей, IaaS-, PaaS-, SaaS-решений, машинного зрения, облачных решений и аналитических продуктов на основе больших данных.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы продолжаем развивать наше взаимодействие с "Автобаном", делая акцент на его технологической составляющей. В сегодняшних условиях на первый план для многих предприятий выходит эффективность абсолютно всех бизнес-процессов, и большим подспорьем в этом отношении выступают технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта. Сбер в этом вопросе готов оказать "Автобану" организационную и методологическую поддержку во внедрении новейших технологических решений, что будет способствовать ускорению дорожного строительства в различных регионах страны».

Алексей Андреев, генеральный директор АО «ДСК «Автобан»:

«Сбер — один из самых надёжных российских институциональных инвесторов: компания финансирует десятки крупнейших инфраструктурных проектов в стране, и ещё больше проектов уже были успешно реализованы благодаря его инвестициям. В сотрудничестве со Сбером "Автобан" построил ЦКАД-3 и на год раньше открыл движение на ЦКАД-4. Внедрение цифровой трансформации, включая технологическую платформу Platform V, позволит дорожно-строительным компаниям вывести бизнес-процессы на принципиально новый уровень. Благодаря новой платформе сроки прохождения всех процедур значительно сократятся, в то время как качество проектирования, планирования и управления проектом на протяжении всего жизненного цикла кратно возрастёт. В условиях беспрецедентно жёстких экономических санкций это жизненно необходимый шаг для поддержки и дальнейшего динамичного развития российской дорожно-строительной отрасли и всего транспортного комплекса. Уверен, цифровая трансформация станет достойным ответом как на внешнее давление, так и на внутренние запросы бизнес-сообщества и широкой общественности».

Platform V объединяет программные продукты, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.