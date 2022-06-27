Названы две категории собственников, которые сейчас сбрасывают за бесценок свою недвижимость 

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали спрос на приобретение помещений с целью вложения средств, а также назвали тех, кто распродаёт своё жильё.

В мае 2022 года спрос на покупку недвижимости в Москве с целью вложения средств сократился на 19,58% относительно апреля нынешнего года. На данный момент количество запросов на приобретение доходных объектов сокращается второй месяц подряд. Так, в апреле число обращений снизилось на 20,37% относительно марта.

Но в целом, за первые пять месяцев, то есть с января по май, количество запросов на покупку инвестиционной недвижимости в Москве выросло на 42,09% относительно аналогичного периода прошлого года.

– Сегодня те инвесторы, которые не вложились в доллары, когда они были на пике, достаточно активны и готовы рассматривать интересные предложения. Обратная ситуация у тех, кто приобрёл валюту, когда она стоила в районе 100 рублей и выше. Сейчас на рынке настоящий бум инвестиционных предложений. В связи с этим есть дефицит инвесторов, – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По его словам, на данный момент жильё пользуется более высоким спросом, чем коммерция, так как это более ходовой товар.

–В Москве мы наблюдаем большой поток сброса недвижимости. Продают две основные категории собственников. Первые – это те, кто собрался уехать из России. Например, к нам поступали заявки о продаже столичной недвижимости из Европы, Азии и даже из Австралии. Изначально они приобретали недвижимость для получения пассивного дохода здесь и жизни там, сейчас эта категория собственников избавляется от недвижимости здесь и, вероятно, они будут покупать что-то там. В нашей компании это категория занимает 40% клиентов. Второй категорией клиентов, которые сбрасывают недвижимость, являются предприниматели. Сейчас очень множество бизнесов трещит и дыры в средствах закрывают, сбрасывая квартиры. Такая категория занимает около 60% наших клиентов. Добавлю, что в этой категории люди продают не последние квартиры, а именно те, что приобретались на доходы с основной деятельности, – отметил эксперт.