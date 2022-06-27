Названы две категории собственников, которые сейчас сбрасывают за бесценок свою недвижимость 

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали спрос на приобретение помещений с целью вложения средств, а также назвали тех, кто распродаёт своё жильё.
В мае 2022 года спрос на покупку недвижимости в Москве с целью вложения средств сократился на 19,58% относительно апреля нынешнего года. На данный момент количество запросов на приобретение доходных объектов сокращается второй месяц подряд. Так, в апреле число обращений снизилось на 20,37% относительно марта.
Но в целом, за первые пять месяцев, то есть с января по май, количество запросов на покупку инвестиционной недвижимости в Москве выросло на 42,09% относительно аналогичного периода прошлого года.
– Сегодня те инвесторы, которые не вложились в доллары, когда они были на пике, достаточно активны и готовы рассматривать интересные предложения. Обратная ситуация у тех, кто приобрёл валюту, когда она стоила в районе 100 рублей и выше. Сейчас на рынке настоящий бум инвестиционных предложений. В связи с этим есть дефицит инвесторов, – отметил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.
По его словам, на данный момент жильё пользуется более высоким спросом, чем коммерция, так как это более ходовой товар.
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–В Москве мы наблюдаем большой поток сброса недвижимости. Продают две основные категории собственников. Первые – это те, кто собрался уехать из России. Например, к нам поступали заявки о продаже столичной недвижимости из Европы, Азии и даже из Австралии. Изначально они приобретали недвижимость для получения пассивного дохода здесь и жизни там, сейчас эта категория собственников избавляется от недвижимости здесь и, вероятно, они будут покупать что-то там. В нашей компании это категория занимает 40% клиентов. Второй категорией клиентов, которые сбрасывают недвижимость, являются предприниматели. Сейчас очень множество бизнесов трещит и дыры в средствах закрывают, сбрасывая квартиры. Такая категория занимает около 60% наших клиентов. Добавлю, что в этой категории люди продают не последние квартиры, а именно те, что приобретались на доходы с основной деятельности, – отметил эксперт.