Реалист Банк предложил услугу возвратного лизинга

Реалист Банк предлагает своим клиентам новый продукт - возвратный лизинг, который является удобным способом привлечь денежные средства для бизнеса.

– Вы получаете деньги на развитие бизнеса за счет техники которая вами уже используется, – поясняет банк. – Юридически данная операция оформляется через временную продажу банку своей техники, с одновременным оформлением договора финансовой аренды (лизинга) и возможностью ее использовать как и раньше. А после закрытия всех платежей по лизинговому договору техника снова переходит обратно в собственность.

При этом НДС, включенный в лизинговые платежи, предъявляется к возмещению, и предприниматель имеет возможность не только получить необходимые ему для пополнения оборотных средств и развития бизнеса деньги, но и сэкономить на налоговых выплатах.

Таким образом, бизнес получает заемные средства под приемлемый процент, возмещает НДС, сокращает прочие выплаты в бюджет и можете распоряжаться своей техникой как и раньше, сообщили в банке.