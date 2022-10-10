Выставка загородной недвижимости состоится в микрорайоне Хрустальный Парк 15 октября

В Хрустальном парке – д. Новолисиха, 14 км. Байкальского тракта – 15 октября с 10-00 до 18-00 состоится выставка загородной недвижимости «Хрустальный Экспо-2022». Организаторами мероприятия выступили компании Хрустальный Девелопмент и ВостСибСтрой Девелопмент.

Фото предоставлены компанией

«Хрустальный Экспо» - это мероприятие для жителей Иркутского пригорода и их друзей, а также для тех, кто только желает переехать за город, рассказали в оргкомитете. На выставке гости смогут узнать больше о недвижимости в мкр. Хрустальный Парк и приобрести её по специальной цене, рассмотреть интерьерные решения для загородного жилья (отделка, свет, декор, сантехника, мебель), а также получить новые знания и впечатления.

Фото предоставлены компанией

В программе:

▪️ Экскурсии по квартирам и таунхаусам Хрустального парка, скидки на приобретение.

▪️ Консультации по ипотечным программам кредитования.

▪️ Лекторий с экспертами в сфере недвижимости, дизайна, оснащения жилья: как обустроить свой придомовой участок, зачем инвестировать в недвижимость в 2022 году, как подать заявку на ипотеку и получить одобрение банка, как правильно сделать ремонт и не совершить дорогостоящих ошибок.

▪️ Персональные консультации с дизайнерами интерьера, ланшдафта и специалистами по внутренней отделке квартир.

▪️ Выставочные экспозиции от магазинов мебели, освещения, декора и многие другие.

▪️ Экспо-квест, лотерея, акции и специальные предложения от партнеров мероприятия.

▪️ Фуд-корт.

▪️ Детская игровая зона.

▪️ Фотозона.

Фото предоставлены компанией

Посетить выставку бесплатно может любой желающий, для входа на территорию и участия в лотерее призов потребуется либо предварительная онлайн-регистрация на сайте экспо38.рф, либо регистрация прямо на месте!