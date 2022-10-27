Иркутская область и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозтоваропроизводителей. Документ направлен на усиление технической и технологической модернизации АПК региона. В настоящее время через «Росагролизинг» приобретается более четверти всей субсидируемой техники в регионе.

Иркутская область является важным партнером компании и входит в ТОП-5 субъектов РФ по поставкам техники и оборудования в Сибирском Федеральном округе на протяжении 20 лет, в течение которых было поставлено 2,2 тыс. единиц техники. Инвестиции Росагролизинга за это время превысили 5,3 млрд рублей. В 2022 году регион остается одним из лидеров в СФО по объему поставленной сельхозтехники в лизинг.

Игорь Кобзев высоко оценил работу Росагролизинга.

- Через АО «Росагролизинг» приобретается более 25% всей субсидируемой техники и оборудования в Иркутской области. Для создания условий быстрого простого доступа сельхозпроизводителей к продуктам АО «Росагролизинг» связующим звеном выступит Корпорация развития Иркутской области, и мы сможем упростить процесс подачи необходимых документов для приобретения техники, а в перспективе на их базе мы планируем создать областную лизинговую компанию с «мягкими» условиями для аграриев области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Говоря о техническом обеспечении сельхозтоваропроизводителей, Павел Косов отметил рост объемов взаимодействия с АО «Росагролизинг».

-В этом году компания в 2,5 раза увеличила инвестиции в основные фонды иркутских аграриев. На сегодняшний день в различных стадиях поставки находится техника более, чем на миллиард рублей,– рассказал глава Росагролизинга.

При этом Павел Косов добавил, что в планах Росагролизинга наращивание темпов техмодернизации АПК Иркутской области.

Руководство региона поддерживает аграриев, приобретающих сельхозтехнику в лизинг, возмещая до 40% затрат на технику из регионального бюджета.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области