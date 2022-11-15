Ограничения на введение дифференцированных тарифов в регионах сняты. Что дальше?

Правительство России 14 ноября приняло постановление № 2053, которое вносит поправки в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (постановление правительства № 400), сообщает Газета.ру. Так, предельный рост тарифов ЖКУ для граждан составит 9% с 1 декабря 2022 года. Повышение тарифов затронет цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Кроме того, данное постановление затрагивает тему дифференцированных тарифов на электроэнергию, которую активно обсуждают в Иркутской области.

Теперь расчет предельного индекса будет производиться не только исходя из объема установленной социальной нормы потребления, но и исходя из двух первых диапазонов объемов потребления. В них гарантированно попадает подавляющее большинство населения, тариф для бытовых потребителей будет самым низким по сравнению с ценами для других уровней потребления.

Ранее эксперты отмечали, что для введения системы дифтарифов недостаточно методических указаний ФАС для расчета бытовых электротарифов, дифференцированных по объемам потребления (разработанных и утвержденных ранее в этом году), и настаивали на внесении изменений в постановление правительства № 400. Сейчас они внесены.

Напомним, что в августе стало известно, что Иркутская область и Хакасия должны стать пилотными регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии в рамках новой методики ФАС. Власти Иркутской области позже заявили, что «новые указания ФАС носят рекомендательный характер».

В Иркутской области действуют самые низкие тарифы в стране. В настоящее время для городского населения тариф составляет 1,30 руб./кВтч; для сельского населения – 0,91 руб./кВтч. При этом энергопотребление населения в регионе, несмотря на снижение численности, растет ускоренными темпами: на 34% в 2020 году, на 22% в 2021 году.

Энергетики не раз подчеркивали, что дифференциация тарифов не имеет ничего общего со снижением социальной защищенности населения. Они выступали за то, чтобы установить такой объем потребления на низком тарифе, чтобы 90–95% потребителей сохранят льготный статус. Новая схема оплаты за электроэнергию должна в первую очередь помочь в борьбе с подпольными майнерами криптовалют, которые потребляют энергию по низким тарифам и серьёзно перегружают сети.

Информации о том, с какого порога будет действовать более высокий тариф, пока нет. Ранее энергетики предлагали ввести повышенный тариф при объеме потребления более 7500 кВт*часов в месяц. В таком случае, 99% домохозяйств региона этого порога не достигают никогда.