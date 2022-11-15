Ограничения на введение дифференцированных тарифов в регионах сняты. Что дальше?

Правительство России 14 ноября приняло постановление № 2053, которое вносит поправки в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (постановление правительства № 400), сообщает Газета.ру. Так, предельный рост тарифов ЖКУ для граждан составит 9% с 1 декабря 2022 года. Повышение тарифов затронет цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Кроме того, данное постановление затрагивает тему дифференцированных тарифов на электроэнергию, которую активно обсуждают в Иркутской области.
Теперь расчет предельного индекса будет производиться не только исходя из объема установленной социальной нормы потребления, но и исходя из двух первых диапазонов объемов потребления. В них гарантированно попадает подавляющее большинство населения, тариф для бытовых потребителей будет самым низким по сравнению с ценами для других уровней потребления.
Ранее эксперты отмечали, что для введения системы дифтарифов недостаточно методических указаний ФАС для расчета бытовых электротарифов, дифференцированных по объемам потребления (разработанных и утвержденных ранее в этом году), и настаивали на внесении изменений в постановление правительства № 400. Сейчас они внесены.
Напомним, что в августе стало известно, что Иркутская область и Хакасия должны стать пилотными регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии в рамках новой методики ФАС. Власти Иркутской области позже заявили, что «новые указания ФАС носят рекомендательный характер».
В Иркутской области действуют самые низкие тарифы в стране. В настоящее время для городского населения тариф составляет 1,30 руб./кВтч; для сельского населения – 0,91 руб./кВтч. При этом энергопотребление населения в регионе, несмотря на снижение численности, растет ускоренными темпами: на 34% в 2020 году, на 22% в 2021 году.
Читайте также:
Энергетики не раз подчеркивали, что дифференциация тарифов не имеет ничего общего со снижением социальной защищенности населения. Они выступали за то, чтобы установить такой объем потребления на низком тарифе, чтобы 90–95% потребителей сохранят льготный статус. Новая схема оплаты за электроэнергию должна в первую очередь помочь в борьбе с подпольными майнерами криптовалют, которые потребляют энергию по низким тарифам и серьёзно перегружают сети.
Информации о том, с какого порога будет действовать более высокий тариф, пока нет. Ранее энергетики предлагали ввести повышенный тариф при объеме потребления более 7500 кВт*часов в месяц. В таком случае, 99% домохозяйств региона этого порога не достигают никогда.