Более тридцати тысяч школьников стали участниками РУСАЛ фестивAL#НАУКА-2022

РУСАЛ подвел итоги масштабного события - РУСАЛ фестивAL#НАУКА-2022. В этом году фестиваль прошел в тринадцати городах, где работают предприятия компании - от Иркутской до Мурманской областей, и собрал на своих площадках 32 тысячи детей и подростков. Научно-просветительские мероприятия были посвящены 90-летию алюминиевой отрасли России.

Шелехов, Братск, Саяногорск, Новокузнецк, Таежный, Тайшет , Краснотурьинск, Североуральск, Каменск-Уральский, Бокситогорск, Ухта и Кандалакша - такова география фестиваля в этом году. На каждой площадке были созданы открытые лаборатории, в которых дети смогли почувствовать себя физиками, химиками, врачами, художниками, сделать собственные научные открытия.

В весенней сессии гости приняли участие в научном шоу «Химик против физика». Осенью открылись VR-лаборатории, где школьники могли создать свои собственные пространственные картины при помощи специальных джойстиков-манипуляторов, а также узнали, как работает высокотехнологичное оборудование, на котором не только рисуют, но создают графические интерьеры и даже обучают хирургов и нейрохирургов делать операции.

В лаборатории прототипирования можно было самостоятельно собрать 3D-принтер, в фотозоне дополненной реальности - принять участие в съемке видеороликов, которые во время монтажа дополнялись «космическими» спецэффектами, а в купольном кинотеатре - познакомиться с киноновинками на космическую тематику.

Символом фестиваля стал бионический робопес Боксит. Он играл и фотографировался со всеми желающими, выполнял различные команды и участвовал в научном шоу.

В рамках фестиваля также состоялись лекции российских ученых из МГУ, «Сколково» и Дарвиновского музея. Работу площадок помогли обеспечить около 300 волонтеров.

Поддержка образования в городах ответственности РУСАЛа – одна из приоритетных задач, поставленных основателем компании Олегом Дерипаской. РУСАЛ проводит олимпиады для школьников, выплачивает специальные стипендии одарённым студентам, оказывает адресную поддержку учреждениям образования.

В 2023 году организацию масштабного научного фестиваля в городах, где работают заводы компании, планируется продолжить.