Добычу криптовалюты предприниматель выдавал за выращивание микрозелени и обогрев курятника

Cуд вынес положительное решение в пользу «Иркутскэнергосбыт» в деле с очередным «серым» майнером. Им оказался предприимчивый житель Иркутского района.

Поводом для обращения в суд для энергетиков послужил крайне высокий расход электроэнергии для обслуживания хозяйственных построек. «Иркутскэнергосбыт» провел анализ доли потребления электроэнергии ответчиком в сравнении с общим объемом потребления электроэнергии населенным пунктом.

– За март 2021 года ответчик израсходовал более 165 тыс кВт*ч, что в 60 раз больше среднего потребления электроэнергии физическими лицами, проживающими в Урике. При этом доля его энергопотребления составила порядка 2% из всего объема электрической энергией, потребленной населенным пунктом, в котором насчитывается 1800 домохозяйств, – пояснили в компании.

В суде мужчина возражал против удовлетворения заявленных требований, указывая на использование электроэнергии в бытовых целях, а именно, для эксплуатации тепловых пушек, масляных радиаторов, электроводонагревателей, а так же тепловентиляторов и настенного конвектора. Кроме того, утверждал, что электроэнергия используется для выращивания микрозелени и обогрева курятников. Однако, привести фактические доказательства своих слов он не смог и на предложение осмотреть участок ответил отказом.

Суд пришел к выводу об использовании электроэнергии не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях - для добычи криптовалюты, в связи с чем тариф для населения в данном случае применяться не может и потребитель должен рассчитываться по нерегулируемым ценам. В соответствии с решением суда, криптопредприниматель должен выплатить 4,5 млн рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий. Решение суда вступило в законную силу.