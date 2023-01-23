«Год был успешным, но сложным». Наталья Баркова, Россельхозбанк, – об итогах 2022 года

«Неожиданные события 2022 года привели к неожиданным результатам: еще весной и бизнес, и банки готовились к худшему, а в итоге заработали существенно больше, чем в 2021-м», – отметила в интервью Газете Дело директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. Нашему изданию она рассказала, что за последние годы отношение к сельскому хозяйству принципиально изменилось, сейчас это успешный бизнес, если вести его качественно и грамотно. Образ «рабочего в телогрейке» давно ушёл и сменился на образ успешного бизнесмена. О том, как небанковские продукты РСХБ помогают развивать в Иркутской области успешное фермерское движение, влияют на создание оригинальных проектов в сельских территориях, в образовании и агротуризме – читайте в нашем материале.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: Андрей Фёдоров

Рост по всем направлениям

Наталья Викторовна, каким был для вас 2022 год в профессиональном плане?

– Последние пять лет мы живём в таких условиях, что внутренне – особенно на уровне руководителей – у нас уже выработалась готовность к постоянным изменениям. 2022 год не стал исключением в этом смысле. Жёсткие условия, которые диктовали внешние обстоятельства, способствовали тому, что мы постоянно менялись, искали новые подходы в работе, поскольку понимали, что успехи, которые были достигнуты определёнными инструментами вчера, сегодня уже не работают. Практически каждый день, особенно в марте, ежечасно поступали новые вводные, и это требовало от нас очень оперативной мобилизации всех наших компетенций. Лично для меня 2022 год был особенно нестандартным, для банковской системы в целом и для иркутского филиала РСХБ – тоже.

И как вы оцениваете итоги работы Иркутского регионального филиала Россельхозбанка в таких жёстких обстоятельствах?

– Наш филиал продемонстрировал положительный тренд по всем показателям. В 2022 году по сравнению с 2021-м мы на 21% увеличили финансирование агропромышленного комплекса: на кредиты именно нашему ключевому сектору выдали более шести миллиардов рублей. Если говорить о цифрах Россельхозбанка в целом, то это – более 600 миллиардов рублей. Так что наша доля в этом финансировании достаточно заметная. Можно смело говорить о том, что прошедший год был успешным для Иркутского регионального филиала РСХБ, хотя, безусловно, он был очень сложным.

Этот успех стал для вас неожиданным? Или всё-таки ожидаемо-предсказуемым?

– Да, на самом деле, неожиданные события отразились в неожиданных результатах: все ждали, что будет плохо, что все показатели по бизнесу резко пойдут вниз, и мы, как банкиры, тоже ожидали ухудшения показателей бизнеса. Но уже по итогам первого полугодия заработали доходов существенно больше, чем в 2021 году. И как раз то, что резкое ухудшение ситуации привело вдруг к резкому улучшению показателей, было неожиданно. Хотя в принципе, всё закономерно – изменение внешних обстоятельств в худшую сторону всегда, как ни странно, приводит к резкому росту торгового оборота, особенно – в первые месяцы. И в 2022-м в этот период большинство компаний, кроме экспортно- ориентированных, продемонстрировали положительную динамику.

А сельскохозяйственная отрасль какие результаты показала?

– Поскольку этот сектор российской экономики обеспечивает продовольственную безопасность страны, то со стороны государства ему, конечно же, уделялось большое внимание. И именно работа в общей связке – правительственные меры поддержки, льготное кредитование от нашего банка, желание фермеров оперативно перестроить свой бизнес – привела к тому, что год был успешным и для аграриев в том числе. Судя по цифрам, опубликованным на сайте регионального министерства сельского хозяйства, рост наблюдался по всем направлениям. Так, в 2022 году в Приангарье собрали в 1,5 раза больше картофеля, чем в 2021-м, а урожай зерновых превысил рекордные значения за последние 30 лет.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: Андрей Фёдоров

То есть, всё замечательно?

– Безусловно, не без проблем, потому что рост себестоимости продукции тоже есть. Весной выросла стоимость кормов и ГСМ, необходимо было оперативно замещать товары импортного производства. Всё это способствовало определённой спекуляции на рынке, когда товары для сельхозпроизводителей продавали по завышенной стоимости. Поэтому нельзя сказать, что наши аграрии резко стали прибыльными, но то, что они выросли в объёмах, это точно. Сейчас перед ними стоит задача обеспечить максимальную эффективность производства. И здесь в первую очередь важна поддержка государства, чтобы компенсировать агробизнесу часть затрат на производство сельхозпродукции. На решение этой задачи нацелено и льготное кредитование по ставке не выше 5% годовых.

Школа для успешных фермеров

Кроме чисто финансовой деятельности, Россельхозбанк реализует проекты, которые в какой-то мере можно назвать социальными. Один из них – «Школа фермера». Каковы его итоги?

– Да, «Школа фермера» это не совсем социальный проект, потому что в конечном итоге приводит к появлению стабильных и успешных фермеров. В 2022 году обучение в «Школе» проходило в Иркутской области второй раз, и оно отличалось от первого в 2021-м, поскольку сами слушатели были другие. В первом потоке в основном были действующие фермеры, нацеленные на повышение своего профессионального уровня. А второй поток собрал людей, не связанных с сельским хозяйством, но амбициозных, и с хорошими компетенциями предпринимателей. После обучения наши слушатели защищают бизнес-проекты. Интересно, что пока они обучаются, у некоторых происходит смена целей – например, приходят с тем, что хотят заниматься растениеводством, а уходят с намерением заняться животноводством, потому что, изучив технологические особенности, оценив рентабельность бизнеса, меняют свои ориентиры. И как показывает наш опыт – в этом случае получаются более продуманные проекты, а успешные фермеры даже из госслужащих получаются. Очень многие сейчас повернулись в сторону сельского хозяйства, поняв, что это – достойный бизнес, если вести его качественно и грамотно. Образ «мужика в телогрейке» сменил образ успешного бизнесмена, и мы это видим по участникам «Школы».

Будет ли проект развиваться дальше?

– Да, мы планируем его продолжать, так как он демонстрирует, что у нас очень большой кадровый потенциал, но для его развития требуется время. В первом потоке мы выпустили 25 слушателей, во втором – 30. И каждый поток мы перестраиваем учебно-производственный план с учётом обратной связи, что было бы интересно нашим слушателям. Например, в прошлом году привлекли больше институтов господдержки – специалистов министерства сельского хозяйства области, центра «Мой бизнес», фонда микрокредитования и др., чтобы они более подробно рассказали о льготных программах для сельхозтоваропроизводителей, поскольку начинающему фермеру сложно разобраться во всём многообразии мер поддержки, которое предлагается государством.

«Своё» – цифровой бренд РСХБ

Насколько успешно банк развивает цифровую экосистему «Своё»? Сервис существует два года, чего достигли за это время?

– Экосистема активно развивается, наполняется новыми площадками, которые полезны для любого – как начинающего, так и действующего фермера. Например, на платформе «Своё.Родное», которую можно назвать витриной фермерской продукции, в Иркутской области зарегистрировано 80 фермеров и представлено более 700 товаров. Она помогает решать проблемы логистики и доставки продукции до потребителя, и её развитию, на мой взгляд, способствует новый уникальный проект «Вкусная пятница». Активно развивается платформа «Своё.Фермерство», где в формате B2B и B2C фермеры и население могут найти продавца/покупателя товаров, связанных с ведением агробизнеса. В прошлом году в экосистеме «Своё» появилась новая площадка «Я в агро». Она предоставляет возможность пройти обучение на различных учебных курсах в сфере АПК и получить информацию о вакансиях. Здесь уже более 13-и тысяч вакансий и более двух тысяч работодателей в целом по России. Сейчас между регионами идёт очень активная ротация, интерес к нашему региону проявляют люди из разных территорий, и уже есть примеры, когда жители Алтайского края нашли работу в Иркутской области. Мы нацеливаем всех наших сельхозтоваропроизводителей на то, чтобы они активно пользовались данным ресурсом.

Расскажите подробнее о проекте «Вкусная пятница»: в чём его суть? Это наш местный продукт?

– Проект придуман на уровне федерального РСХБ, а в субъектах его реализуют региональные филиалы. Смысл проекта – в продвижении фермерской продукции, в расширении клиентской базы. В прошлом году мы проводили «Вкусные пятницы» в нашем офисе, и популярность у них была очень большая, потому что на эти мероприятия фермер везёт исключительно свежайшую продукцию. В этом году мы меняем формат и будем проводить своеобразные мини-ярмарки на территории крупных компаний – партнёров банка, чтобы их сотрудники могли приобрести фермерскую продукцию высокого качества.

В экосистеме банка также есть платформы «Своё.Жильё», где подаются заявки на ипотеку, можно посмотреть типовые проекты домов, другую актуальную информацию, и «Своё.Село», нацеленная на позиционирование жизни на селе. В этой связи вопрос: как обстоят дела с программой сельской ипотеки?

– Ипотека работает, и мы начали принимать заявки на 2023 год. В дополнение к этой программе появился новый продукт: сейчас можно получить до 500 тысяч рублей по льготной ставке 3,25% годовых на газификацию/электроснабжение/водоотведение уже готового дома. И мы этот продукт тоже будем активно развивать.

То есть спрос на сельскую недвижимость есть?

– Спрос есть, объектов нет. У всех подрядчиков, которые строят на селе, одна проблема – «вписать» себестоимость жилья в ту цену, которая будет востребована потребителями, особенно с учётом того, что в сельских территориях есть ещё дополнительные затраты по инженерным сетям, дорогам и так далее. Государство, конечно, предлагает инструменты поддержки, и зачастую успех в развитии определённой территории зависит от активности самой муниципальной власти: в тех территориях, где принимают проактивную позицию, разбираются во всех программах господдержки, участвуют в них, идёт достаточно серьёзное развитие. У нас в регионе есть такой пример – Заларинский район, в котором реализуются значимые проекты в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Агротуризм на банковской платформе

Ещё одна, казалось бы, не банковская тема – развитие сельского туризма. Видит ли РСХБ такую потребность на рынке, в том числе, в нашем регионе?

– Задачу развивать сельский туризм поставило государство, поэтому её решением занимаются различные институты, в том числе, банки. Наше направление – агротуризм, то есть развитие турпродуктов на базе действующих фермерских хозяйств, когда фермер выделяет для этой деятельности территорию, строит гостевые домики и максимально демонстрирует сельский труд, предоставляя гостям возможность поучаствовать в нём. Изучая эту тему, мы обнаружили, что в нашем регионе есть много красивых мест, где даже обеспечена современная инфраструктура, а не просто хижины без отопления, куда можно организовывать интересные агротуры. Но о них практически нигде нет информации, несмотря на то, что мы живём в век информации. И наша идея заключается в создании единой площадки на платформе «Своё», на которой были бы собраны и систематизированы все агро- и сельские туры, а также туроператоры. Сейчас мы как раз формируем пул наших клиентов, соответствующих критериям агротуризма.

Вы можете привести примеры, на которые уже можно равняться?

– Один из таких примеров – семейная ферма «Милаша» в Хомутово, создатель которой Никита Россов в летний период организует туры на козью ферму, а зимой проводит очень творческие дегустации своих сыров. Никита, кстати, в прошлом году закончил нашу «Школу фермера», что позволило ему скорректировать свои планы и наладить успешный бизнес. И ещё одно интересное место в Зиминском районе – это ферма «Отрадное», где разводят не только привычных нам сельскохозяйственных животных, но даже страусов. Там есть благоустроенные гостевые домики и ресторан с необычной кухней.

Кстати, одно из направлений агротуризма – гастротуры, которое мы тоже будем развивать, в первую очередь, решая проблему коммуникации между фермерами и рестораторами, так как на данный момент взаимосвязь между ними практически отсутствует.

Понятно, что в современных реалиях трудно что-то планировать на долгосрочный период, но тем не менее, какие ещё планы на 2023 год вы перед собой ставите?

– Наша задача – оказание максимальной поддержки нашим клиентам, аграриям. Мы продолжим работу по финансированию сезонно-полевых работ, приобретению техники, оборудования, то есть приложим все усилия для реализации планов прежде всего нашими сельхозтоваропроизводителями. Безусловно продолжим развитие и поддержку социальных проектов, в том числе в части продвижения и позиционирования работы на селе как значимой и перспективной для молодёжи.

Наталия Горбань

Одна из самых актуальных проблем прошлого года – беспрецедентное количество кибератак на российскую финансовую систему. Столкнулся с этой проблемой и РСХБ.

– Наши клиенты могут быть спокойны и за свои средства, и за персональные данные, – прокомментировала Наталья Баркова. – В 2022 году Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов. Это позволило банку значительно заместить программное обеспечение, зависящее от иностранных поставщиков. А по стратегии цифровизации, к концу 2024 года РСХБ должен полностью перейти на ПО отечественного производства.

Кроме этого, Наталья Баркова отметила, что на ситуацию с ростом кибератак оперативно отреагировал страховой рынок, который предлагает новые продукты по защите средств на банковских картах и счетах. «В дополнение к банковской гарантии, гражданам также нужно самостоятельно заботиться о сохранности своих средств. Особенно в таких непростых условиях, которые складываются в настоящее время», – рекомендует Наталья Баркова.