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400 млн рублей вернут в энергосистему «серые» майнеры Приангарья

Более 400 млн необходимо возместить «серым» майнерам по искам «Иркутскэнергосбыт». Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Масштабная юридическая работа ведется на протяжении трех лет. За это время энергетики направили в суды 939 исковых заявлений. Почти 600 из них уже рассмотрены, по ним приняты положительные решения в пользу энергетиков. Еще 250 исков в судах на рассмотрении.

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Ответчиками в судах выступают лица, добывающие криптовалюту. Они используют льготный тариф на оплату электроэнергии, который предназначен для коммунально-бытового потребления, однако фактически используют ресурс в промышленных объемах для получения прибыли.  Деньги, которые выплачивают «серые» майнеры, направляются на развитие энергетической инфраструктуры, в том числе усиление действующих центров питания и строительство новых объектов. 

Навести порядок в сфере энергопотребления возможно путем введения дифференцированных тарифов. Разработанная методика определяет размер платы за электроэнергию в зависимости от объема потребления. Исходя из расчета до 6 тысяч киловатт летом и до 12 тысяч киловатт зимой, дифтариф не коснется 99% населения. Например, жители многоквартирных домов потребляют в среднем не более 500кВт в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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