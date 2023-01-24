В 2022 году российский спрос на турецкое ВНЖ и гражданство вырос в 8,5 раз

По итогам 2022 года российский спрос на получение ВНЖ и гражданства Турции вырос более чем в 8,5 раз (+777,51%) по сравнению с результатом за 2021 год, в 16 раз (+1501,05%) по сравнению с результатом за 2020 год и в 23 раза (+2222,96%) по сравнению с 2019 годом.

Пик интереса россиян к получению официального статуса в этой стране пришёлся в 2022 году на четвёртый квартал. В конце года число запросов выросло в 2 раза (+108,81%) относительно третьего квартала того же года и в 14 раз относительно четвёртого квартала 2021 года.

Самым активным месяцем 2022 года по спросу на гражданство и ВНЖ в Турции со стороны россиян стал октябрь. В этом месяце количество обращений оказалось на 211,86% выше среднемесячного значения за прошлый год.

– Рынок недвижимости Турции настолько перегрет сегодня. Российский спрос на жилье в этой стране развивался волнообразно – после 24 февраля и на протяжении месяца после, вторая волна случилась из-за желания многих россиян успеть получить гражданство до 12 июня по цене за $250 тыс. и третья волна произошла после мобилизации 21 сентября 2022 года. Сейчас в Турции начинает действовать новый фактор, который также, скорее всего, окажет влияние на цены, этим фактором станут китайцы, выпущенные с 3-летнего карантина. В связи с этим мы не прогнозируем остановки роста цен в Турции, – отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова.