Российские инвесторы больше не хотят вкладываться в квартиры

Только 11,3% частных инвесторов из Москвы и Подмосковья считают покупку квартиры сегодня выгодной инвестицией. Остальные (60,2%) либо вовсе в нынешних условиях рынка перестали рассматривать такой вариант вложения средств, либо уверены (28,5%), что на рынке жилья осталось очень мало объектов, на которых можно заработать. Такие данные по результатам проведенного исследования приводят аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

Чтобы выяснить, как участники рынка оценивают инвестиционную привлекательность жилой недвижимости в сегодняшних реалиях – в условиях стагнации рынка жилья, сложной внешнеполитической ситуации, роста цен в последние годы без роста арендных ставок – эксперты опросили более 1700 действующих инвесторов из столичного региона.

В результате – 27,9% не считают сегодня квартиры выгодной инвестицией совсем, 32,3% уверены, что прибыльные варианты на рынке жилья стали исключением из правил, и не планируют приобретать квартиры в ближайшей перспективе. Еще 28,54% отметили, что инвестиционный потенциал жилья снизился, однако при этом на рынке остаются ЖК и отдельные объекты, которые могут принести хорошую прибыль инвесторам.

Только 11,26% инвесторов по-прежнему считают квартиры однозначно выгодным вложением денег.

«Можно констатировать, что на фоне событий последних двух лет инвестиционный потенциал новостроек и вторичного жилья заметно упал из-за ряда факторов. Во-первых, неуверенности инвесторов в завтрашнем днем. В текущей экономической и политической нестабильности многие просто не готовы к крупным инвестициям в долгосрочные проекты. Второй момент – последние годы цены на квартиры сильно выросли и сейчас многие эксперты ожидают, что они начнут обратно корректироваться. В итоге часть инвесторов либо заняли выжидательную позицию, либо переключились на другие сегменты рынка», – рассказал Руслан Сухий, руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

Еще одним фактором стало общее снижение доходности инвестиций в квартиры, обусловленное переходом застройщиков на проектное финансирование и стремительным ростом цен на квадратные метры при отсутствии роста арендных ставок. По оценкам «Рентавед», покупка новостройки в Москве и сдача ее в аренду сегодня в среднем приносит 3-3,5% годовых, «вторички» – порядка 4% за год. Инвестиции в новостройки на этапе котлована с целью перепродажи также перестали приносить по 20-30% годовых, как это было ранее.

При этом, как отмечают эксперты, ликвидные объекты на рынке жилья по-прежнему есть.

«Хорошую прибыль приносят квартиры, расположенные возле точек притяжения – станций метро, выставочных центров, крупных учебных заведений, вокзалов и других транспортных узлов, и объекты вблизи достопримечательностей в туристических городах – Санкт-Петербурге, Москве. Также повышенным спросом пользуются новостройки в локациях, где мало нового строительства. Если в обжитом районе со всей сформировавшейся инфраструктурой, где практически нет новых жилых проектов, появится новостройка, то она будет востребована. Купив такую квартиру, можно заработать порядка 10% за счет роста стоимости или получать порядка 5-6% годовых, сдавая ее в долгосрочную аренду», – добавил Руслан Сухий.