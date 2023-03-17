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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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