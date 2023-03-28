«Биткоины по соседству». Зачем столичным майнерам кипящие бассейны в Сибири?

Иркутские энергетики продолжают бороться с «серыми» майнерами. С 2021 года «Иркутскэнергосбыт» подал на таких криптодобытчиков 1160 исков на сумму 525 млн рублей. На сегодня суд вынес уже 687 решений, суммарный штраф по которым составил 290 млн рублей. О том, как ловят «серых» майнеров, какими схемами они пользуются и зачем жительнице Москвы понадобились два кипящих бассейна в Сибири, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали эксперты компании «Иркутскэнергосбыт» – заместитель главного инженера Дмитрий Суворов и заместитель директора по работе с бытовыми потребителями Оксана Придиус.

Заместитель главного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов и заместитель директора по работе с бытовыми потребителями компании «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус.

Криптоприангарье

Статус Иркутска как «криптостолицы» давно стал головной болью энергетиков. «У нас майнят даже бабушки», – говорят местные эксперты. За 2022 год потребление электроэнергии в Иркутской области выросло на 8,6%, до рекордных 64,3 млрд кВт/ч. И это несмотря на кризис, санкции, ограничения и снижение численности населения. Размах криптоэнтузиазма объясняется низкими энерготарифами и холодным климатом.

«Резкий рост потребления в бытовом секторе произошёл за счёт «серых» майнеров, – рассказал Дмитрий Суворов. – При этом нагрузки распределяются неравномерно по региону. В основном страдают потребители, которые находятся рядом с нелегальными фермами, обустроенными в бытовом секторе. Потребители получают снижение качества электроснабжения. Происходят постоянные аварии, отключения, отказы оборудования, увеличивается риск пожаров».

Одно из последних громких ЧП произошло совсем недавно: в здании на улице Карла Либкнехта в Иркутске загорелось подсобное помещение с оборудованием для майнинга, при тушении серьёзно пострадал пожарный. Постоянно фиксируются возгорания и в многоквартирных, и в частных домах.

«Бытовые сети в многоквартирных домах, гаражах, дачных посёлках не предназначены для непрерывной работы имеющихся электроприборов и оборудования, – отметил во время эфира представитель пресс-службы МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов. – Скажем так: майнинговое оборудование, в отличие от чайника, духовки или микроволновки, работает не час и не два – оно работает до поломки или экстренного отключения. Почему ЧС с участием майнеров происходят в утренние и вечерние часы? Люди собираются на работу: готовят завтрак, гладят вещи. Вечером ужин, уборка, телевизор или компьютер. Нагрузка ложится на сети, и они попросту не выдерживают».

ЧС с участием майнеров происходят, как правило, в утренние и вечерние часы

По словам Дмитрия Суворова, при проектировании и реконструкции сетей специалисты используют так называемый «коэффициент спроса мощности» – объем энергии, который необходим для всех предметов быта, а у майнинговых машин он абсолютно другой. Это и дает нагрузку на энергооборудование, которая приносит неудобство конечным потребителям – соседям майнера по подъезду или участку.

«Любое майнинговое оборудование загружает сеть постоянно, то есть, коэффициент использования мощности равен единице. В то время, как бытовые сети проектируются с коэффициентом использования 0,3 в зимний период и 0,1-0,2 – в летний», – пояснил Дмитрий Суворов.

Кроме перебоев с электроэнергией потребителям мешает и характерный непрерывный шум.

«На многих он действует критически. Люди уже знают, в чем может быть дело, и звонят нам. На жалобы реагируем, и зачастую, именно так находим криптодобытчиков в бытовом секторе», – рассказал Дмитрий Суворов.

Совхозы на блокчейне

Нелегальные майнеры распределились по региону неравномерно. В основном они сосредоточены в окрестностях Иркутска. Об этом свидетельствует карта «серого» майнинга, которую составили энергетики.

«Чаще всего факты нелегальной криптодобычи фиксируют в Иркутском и Шелеховском районах. Если смотреть по населенным пунктам, то это Баклаши, Хомутово, Грановщина и Урик. Если на эти территории положить карту аварийных отключений и обращений граждан, то она совпадает практически один в один», – говорят эксперты.

При этом ситуация с «серым» майнингом может обостриться. В районах, близлежащих к Иркутску, активно идёт процесс перевода сельзхозземель в земли населенных пунктов с дальнейшей перепродажей участков. И именно их часто используют для криптоферм.

«Коренные иркутяне хорошо помнят огромные колхозные и совхозные поля, на которых в советское время помогали убирать морковь, свеклу, турнепс. Как раз эти поля сейчас переводят в земли населённых пунктов. На участках «серые» майнеры обычно устанавливают небольшую постройку или делают теплицы, бассейны, а далее под видом «теплички с помидорками» оборудуют криптофермы», – прокомментировала Оксана Придиус.

На участках «серые» майнеры обычно устанавливают небольшую постройку или делают теплицы, бассейны, а далее под видом «теплички с помидорками» оборудуют криптофермы

После этого недобросовестный майнер заказывает подключение участка к электричеству. Учитывая обязательства по присоединению, в которых определены жёсткие правила, требования и сроки, сетевая организация не вправе отказать заявителю, даже если это пустой земельный участок.

«В принципе, это логично. Перед строительством нужно быть уверенным в том, что можно подключить, к примеру, строительный инструмент. Это сделано для людей, государство здесь, конечно, право. Но, пользуясь этой нормой закона, злоумышленники присоединяют к сетям «голый» участок, а затем привозят контейнер с майнинговыми машинами и включают их на полную мощность с соответствующими последствиями для сетей и соседей», – дополнил Дмитрий Суворов.

Столичные инвестиции

Майнинговая лихорадка начинает распространяться за пределы региона. Недавно московский суд обязал жительницу столицы выплатить энергетикам почти 870 тыс. рублей. Поводом для обращения в суд стал огромный расход энергии на земельном участке, который она приобрела в поселке Усть-Ордынский.

«Почему это был именно московский суд? Потому что место постоянной регистрации собственника земельного участка – столица нашей Родины. Вряд ли она купила землю в сибирском посёлке для проживания. По словам защиты, её целью было строительство круглогодичного бассейна», – пояснила Оксана Придиус.

За четыре месяца 2021 года на счётчике по адресу новой недвижимости ответчика набежало более 530 тыс. кВт*ч. Рекордные энергозатраты в суде пытались объяснить работой четырех котлов мощностью 100кВт, которые якобы понадобились женщине для обогрева уличного бассейна. Аргументы защиты разрушили простые расчеты, в соответствии с которыми ежедневное кипячение бассейна четырьмя котлами потребовало бы всего 60 тыс. кВт*ч.

Оксана Придиус

В итоге суд решил, что количество потребленной электроэнергии несопоставимо с нагревом воды. А вот в качестве охладителя для майнинговых машинок «бассейн» как раз использоваться мог.

Перепутать микроволновку с машинкой для майнинга – сложно

Алгоритм выявления недобросовестных энергопотребителей очень прост.

«Бытовое потребление сопровождается зигзагообразным графиком, энергия потребляется с какой-то периодичностью: что-то включаем, что-то выключаем. Майнинговое оборудование дает постоянную нагрузку в одинаковом объёме, мы видим высокое потребление и постоянный расход», – объяснил Дмитрий Суворов.

В распоряжении энергосбытовой компании – огромный объём данных за несколько лет, который позволяет сравнивать месяц к месяцу, год к году. Учитывается всё: температура воздуха, покупка новой бытовой техники – второго телевизора или холодильника, поэтому рядовому потребителю переживать не стоит. Перепутать микроволновую печь с машиной для майнинга – сложно.

«После анализа подключаются специалисты технического подразделения с определенным оборудованием, которое позволяет делать уже конкретные выводы и оформлять акты», – подвёл итог эксперт.

Сухими из воды не выйти

Несмотря на отсутствие законодательной базы, энергетики научились бороться с «серыми» майнерами: вычисляя их по экстремально высоким объёмам потребления, они собирают данные и через суд доказывают коммерческий характер деятельности криптодобытчика. Практика показывает, что выйти сухими из воды «серым» майнерам не удастся. С 2021 года «Иркутскэнергосбыт» подал 1160 исков на 525 млн рублей. На сегодняшний день 687 решений суд поддержал, с нелегальных майнеров взыскали более 290 млн рублей, на рассмотрении находится 364 дела.

«Это не наказание, а справедливый расчёт. Приказ службы по тарифам разделяет коммунально-бытовую и предпринимательскую деятельности. Если человек потребляет энергию с целью извлечения прибыли, значит, он должен платить по промышленному, а не бытовому тарифу», – поясняет Оксана Придиус.

Один белый, другой серый

В «Иркутскэнергосбыте» подчёркивают, что они не против легального майнинга в строго отведённых зонах с соответствующими сетями, но принципиально против майнинга в жилых домах. «Почему от «серых» майнеров должны страдать обычные люди?» – спрашивают энергетики.

По их мнению, решить вопрос помог бы вывод майнинга в правовое поле и справедливый тариф. О поднятии цен на электроэнергию для всех речи не идёт.

«У нас есть статистика за несколько лет, и мы понимаем, что не является коммунально-бытовым потреблением. Если ведется коммерческая деятельность, в том числе майнинговая, то потребитель должен платить по коммерческому тарифу и не нагружать сети», – подчеркивает Дмитрий Суворов.

Энергетики уже не раз выступали с законодательной инициативой для определения майнинговой деятельности в качестве предпринимательской. Косвенные положения в законе уже есть. Например, в Жилищном Кодексе четко прописано: в жилых помещениях не допускается размещение промышленных производств, а также предпринимательская деятельность, если она нарушает права и интересы других граждан и нарушает требования, которым должно отвечать жилое помещение, основное из которых, его предназначение- для проживания граждан.

«Мы же понимаем, что никто не разрешит в квартире поставить токарный или слесарный станок, потому что это прямо запрещено законом. В таком случае, если майнинговую деятельность отнесут к производственной, то криптодобытчики не смогут работать в многоквартирных домах. Так мы уже защитим их соседей от перебоев с электроэнергией и пожаров», – заключила Оксана Придиус.

Идею создания майнинговых зон уже озвучивали региональные власти. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 12 декабря 2022 года заявил, что необходимо законодательно урегулировать сферу майнинга. Затем можно подумать о введении в регионе специальных майнинговых зон. Их могут разместить в районах с профицитом мощности электроэнергии. При этом, криптодобычу в остальных населенных пунктах запретят.