300 млн человек потеряют работу из-за искусственного интеллекта – Goldman Sachs

Рынок труда ждут «значительные потрясения», сообщает канал CNBC со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs.

По всему миру может быть затронуто до 300 млн рабочих мест, говорится в докладе. Поэтому вероятны изменения на рынках труда – хотя исторически сложилось так, что технический прогресс не только делает рабочие места ненужными, но и создает новые.

Использование технологий ИИ также может ускорить рост производительности труда и со временем увеличить мировой ВВП на 7%.

В США наибольшая доля задач, которые могут быть автоматизированы, приходится на офисы и административную поддержку – 46%, затем следуют 44% для юридической работы и 37% для задач в области архитектуры и инженерии.

Далее следует сектор наук о жизни, физических и социальных наук – 36%, а завершают пятерку лидеров бизнес и финансовые операции – 35%.

На другом конце шкалы всего 1% задач в секторе уборки и обслуживания зданий и территорий подвержен автоматизации. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт – вторая наименее затронутая отрасль с 4% работ, которые потенциально могут быть затронуты, а строительство и добыча полезных ископаемых занимают третье место с 6%.

Согласно анализу банка, Гонконг, Израиль, Япония, Швеция и США, вероятно, войдут в пятерку наиболее пострадавших стран. В то же время работники материкового Китая, Нигерии, Вьетнама, Кении и, на последнем месте, Индии, с наименьшей вероятностью столкнутся с тем, что их работу возьмет на себя технология ИИ.