Нейросеть Сбера нарисовала дачу мечты россиян

Новая генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1 — показала, как выглядит дача мечты россиян. Полученные изображения созданы на основе самых популярных запросов пользователей на витрине Домклик — сервисе недвижимости №1 в России*.

Сеть проанализировала наиболее распространённые пожелания пользователей Домклик и сгенерировала три изображения: «Дом у моря», «Дача за МКАД» и «Дача с деревьями».

Как отмечают аналитики Домклик, в преддверии дачного сезона россияне начинают чаще искать загородную недвижимость. Эксперты компании изучили, в каких городах и районах Московской области и Краснодарского края пользователи больше всего интересовались дачами и коттеджами в марте 2023 года.

Московская область

Можно видеть, что наиболее популярные областные города – относятся к среднему классу (Раменское, Домодедово, Дмитров, Наро-Фоминск, Чехов, Солнечногорск). Стоимость стандартного дома (площадью около 180 м2) находится в пределах 11-15 млн руб.

Аналитики Домклик отмечают, что наиболее привлекательным для москвичей является юго-восточное направление. Города Раменское, Домодедово, Воскресенск, Егорьевск, Подольск, Чехов располагаются к юго-востоку от Москвы на относительно незначительном расстоянии от города.

Краснодарский край

В случае Краснодарского края, покупатели также рассматривают загородное жилье в городах, где средняя стоимость находится на уровне 9-14 млн (сравнимо с Москвой).

Генеративная модель Сбера Kandinsky 2.1 способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.