Банк "Приморье" запустил ипотеку для иностранцев

Банк «Приморье» не ограничивается работой только с российскими гражданами, поэтому теперь в Банке доступна новая программа "Ипотека для иностранных граждан".

– Оформить ипотеку (под приобретаемую недвижимость) могут граждане с видом на жительство, имеющие гражданство в следующих странах – Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Индия, Китай, Вьетнам, – говорится в сообщении банка.

По данной программе доступно приобретение недвижимости (квартиры в многоквартирном жилом доме, жилого дома/части жилого дома/ дома блокированной застройки с земельным участком, таун-хауса, земельного участка, нежилой недвижимости) путем заключения договора купли – продажи у физических и юридических лиц.