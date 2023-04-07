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Банк "Приморье" запустил ипотеку для иностранцев

Банк «Приморье» не ограничивается работой только с российскими гражданами, поэтому теперь в Банке доступна новая программа  "Ипотека для иностранных граждан".

– Оформить ипотеку (под приобретаемую недвижимость) могут граждане с видом на жительство, имеющие гражданство в следующих странах –  Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Индия, Китай, Вьетнам, – говорится в сообщении банка.

По данной программе доступно приобретение недвижимости (квартиры в многоквартирном жилом доме, жилого дома/части жилого дома/ дома блокированной застройки с земельным участком, таун-хауса, земельного участка, нежилой недвижимости) путем заключения договора купли – продажи у физических и юридических лиц.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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