Товарооборот России и Китая за три месяца вырос на 38,7%

Товарооборот России и Китая в январе - марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув $53,84 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Только за март объем торговли между двумя странами составил $20,06 млрд, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 23%. Импорт из России вырос на 18%, до $11,02 млрд.

Экспорт из Китая в РФ за три месяца увеличился на 47,1% и составил около $24,07 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до $29,77 млрд. Таким образом, положительное сальдо России за январь - март достигло $5,69 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.